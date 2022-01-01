Минфин Чехии оценил расходы на беженцев в 7,2 млрд крон

К концу мая из государственного бюджета было направлено 7,2 миллиарда крон на разрешение кризиса с беженцами в связи с войной в Украине.

В министерстве заявили, что сумма не включает майские расходы регионов и муниципалитетов, которые составляют порядка десятков миллионов крон.

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее прогнозировал, что расходы на урегулирование кризиса с беженцами в этом году составят около 50 миллиардов крон.

При этом в ведомстве указали, что, по данным на начало июня, в Чехии уже трудоустроено около 70 тысяч беженцев из Украины. В этом контексте государство имеет доходы от налогов и социального и медицинского страхования.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил в понедельник, что в Чехии сейчас работают почти 77 тысяч украинцев.

По последним данным, Министерство внутренних дел регистрирует 380 212 временных виз защиты, выданных Чехией беженцам из Украины примерно за четыре месяца российского вторжения.

Визы временной защиты позволяют их владельцам находиться в стране до года. В то же время они открывают доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.



Источник: novinky.cz

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