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В Чехии за подработку компании предлагают до 200 крон в час

В Чехии за подработку компании предлагают до 200 крон в час

Партнер рубрики:
Kochy
07 июля
11:05
1886
Летом в Чехии нет недостатка в свободных вакансиях для подработки. Ответственных сотрудников для сезонной и временной работы не хватает, поэтому чешские компании предлагают даже 200 крон в час.

В Чехии за подработку компании предлагают до 200 крон в час

Если работодатель хочет найти лояльного и ответственного сотрудника, то оплаты в 100 крон в час уже недостаточно.В этом году пятнадцатилетняя Андреа, живущая недалеко от Полички, отправится убирать и застилать кровати в летних домиках и апартаментах одной из гостиниц возле Снежного на Высочине.

«Я в этом году поеду на море с тетей в первый раз, но наша семья считает каждую копейку, поэтому я оплачу часть пребывания. Я буду получать 150 крон в час за подработку», — говорит Андреа.

Доминик из Праги, который всего на год старше, рассчитывает на аналогичный заработок. В прошлом году он продавал черешню в Праге на стенде садоводов в Градце Кралове. Он получал тоже около 150 крон в час и еще получил в подарок черешню. В прошлом году он зарабатывал в общей сложности 5000 крон в неделю, но вставал в пять утра и возвращался домой около шести вечера.

«В этом году я хотел бы снова съездить на рынки хотя бы на неделю. Мне нравится обслуживать и общаться с клиентами. В этом году, правда, все дороже, поэтому и подработка должна оплачиваться лучше», — констатирует Доминик.

В этом году на работу пойдут более половины молодых людей в возрасте от 15 до 27 лет. Но шестерых из десяти не устраивает размер предлагаемого заработка. Это следует из опроса агентства Ipsos среди 500 респондентов.

На втором месте после оплаты для молодых людей, работающих неполный рабочий день, важны дружный коллектив и гибкость в графике смен. Их чаще всего интересует физический труд (29%), различные должности в администрации (24%) или в сфере услуг и гастрономии (34%).

Помимо заработка заинтересованные лица рассчитывают, что неполный рабочий день принесет им опыт, который они смогут использовать на следующей работе (58,4%). Треть молодых людей в дальнейшем использует заработанные деньги для путешествий.

По данным портала Jobs.cz, аптеки McDonald's, Česká pošta, Tesco, Albert, Penny Market, Billa и Teta постоянно нуждаются в работниках на неполный рабочий день.

Однако для многих из этих предложений компании не раскрывают, сколько денег они предлагают. McDonald's заявляет, что принимает на неполный рабочий день с 15 лет, а на почту, например, требуются люди постарше со средним образованием.

Компания Datart в Либерце предлагает работающим неполный рабочий день лицам старше 18 лет 120 крон в час, в то время как Rengl платит 170 крон в час за поклейку плакатов в выходные дни в Ческе-Будеевицах и даже 180 крон в час — в городе Фридек-Мистек.

В свою очередь, SC&C ищет людей старше 18 лет для исследования общественного мнения в Усти-над-Лабем и Ческе-Будейовицах.

Рабочий инструмент — телефон или планшет, в котором анкета заполняется респондентами. Компания платит 150 крон за одну заполненную анкету. 

Компания из Либерца ищет людей, работающих неполный рабочий день, которые будут присматривать за собакой или кошкой дома. Фирма предлагает почасовое вознаграждение от 100 до 300 крон «в зависимости от опыта».

Источник: novinky.cz

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