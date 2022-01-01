Кремль: мы не возобновим поставки газа в Европу, пока вы не снимете санкции

Кремль заявил, что поставки газа из России в Европу не будут полностью восстановлены до тех пор, пока Запад не снимет коллективные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Ранее «Газпром» заявлял, что не отправляет сырье по газопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, согласно Financial Times, что Россия не может поставлять газ по газопроводу «Северный поток-1» из-за санкций ЕС, Великобритании и Канады.

«Проблемы с прокачкой газа возникли из-за санкций, введенных западными странами в отношении нашей страны и ряда компаний», — сказал Песков, сообщает «Интерфакс». «Других причин, из-за которых могут возникнуть проблемы с отправкой газа, нет», — добавил Песков в своем самом резком заявлении о поставках газа.

По его словам, Россия не возобновит полностью поставки до тех пор, пока санкции не будут сняты.

В пятницу «Газпром» заявил, что приостанавливает поставки из-за простоя, который, как утверждается, связан с ремонтом немецких турбин в Канаде. Чтобы их исправить, ЕС уже снял некоторые санкции, но только в виде исключения. Европейские лидеры заявили, что ничто не мешает «Газпрому» поставлять газ в Европу, и обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия.

Песков заявил, что, с другой стороны, западные страны устроили хаос, отказавшись дать «Газпрому» юридические гарантии возврата отправленных в ремонт турбин.

Представитель Кремля заявил, что сейчас «на трубопроводе остался работать только один агрегат, и он не работает, поэтому сбои продолжаются».

«В системе были разные варианты резервирования, но сейчас из-за санкций эти резервы исчезли, и все зависит от одного этого блока, который уже требует серьезного обслуживания», — пояснил «Коммерсантъ» представитель Кремля.

На вопрос, возобновит ли газопровод работу после снятия санкций, Песков ответил: «Определенно. Именно эти санкции, введенные западными государствами, привели ситуацию к тому, что мы видим сейчас».

Заявление было сделано после того, как в понедельник цены на газ выросли на 30% в ответ на перебои с поставками по газопроводу «Северный поток-1» из России.

Но представитель Еврокомиссии Тим Макфи говорит, что Россия могла бы поставлять газ в Европу по другим маршрутам, чтобы компенсировать закрытие газопровода «Северный поток-1», но решила этого не делать.

«Если бы было желание, можно было бы транспортировать газ в Европу по другим газопроводам. Ничего подобного мы не видим», — сказал он в понедельник.

Источник: novinky.cz