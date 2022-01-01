Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Ставки по ипотеке в Чехии впервые снизились

Ставки по ипотеке в Чехии впервые снизились

Партнер рубрики:
Kochy
07 сентября
09:18
1028
​После долгих месяцев роста процентные ставки по ипотечным кредитам начинают немного снижаться. Однако, по мнению ипотечных экспертов, столь незначительное снижение средней ставки по ипотечному кредиту — на 0,05 п.п. — не облегчит жизнь заемщикам.

Ставки по ипотеке в Чехии впервые снизились

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотеке за последний месяц снизилась на 0,05 п.п. и составила 6,23% в первую неделю сентября. Однако очень незначительное снижение ставок еще не приводит к кардинальному изменению тренда, и, вероятно, ставки продолжат стагнацию.

«Несмотря на то, что межбанковские процентные ставки не изменились, сентябрьский гипоиндекс Fincentrum упал на пять базисных пунктов до значения 6,23%. Это незначительное снижение в основном связано со специальными ипотечными предложениями некоторых банков. Пока рынок развивается по нашим оценкам за предыдущие месяцы — процентные ставки по ипотечным кредитам более или менее стагнируют», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Наряду с небольшим снижением процентных ставок падает и ежемесячный платеж по ипотечному кредиту. В случае ипотеки на 3,5 миллиона крон с фиксацией на три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,23%, взнос в сентябре составляет 23 035 крон.

«Небольшое снижение ставок, конечно, также отразилось на сумме погашения средней ипотеки в 3,5 миллиона, которая сократилась примерно на 115 крон. Однако при таких ценах падение настолько незначительно, что не оказывает практического влияния на ипотечный рынок и клиентов», — добавил Йиржи Сикора.

Точно так же Йиржи Фейкс, генеральный директор Hypoteční banka, также говорит о повышении цен на ипотечные кредиты. По его словам, трехмиллионная ипотека сегодня стала дороже примерно на десять тысяч крон по сравнению с периодом, когда кредиты предлагались под два процента.

Банковский совет Национального банка Чехии вновь обсудит установление базовых процентных ставок в конце сентября. Базовый сценарий нового макроэкономического прогноза показывает, что центральному банку не придется продолжать повышать процентные ставки даже на следующих сессиях.

Однако Банковский совет, скорее всего, пока не пойдет по пути снижения базовых ставок. Для рынка ипотечного кредитования это будет означать, что процентные ставки по ипотечным кредитам какое-то время будут оставаться на нынешнем высоком уровне.

«Небольшие колебания, вероятно, будут вызваны рекламными предложениями банков в рамках конкурентной борьбы», — заключил Йиржи Сикора.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
02 сентября
09:35
2091
Рынок недвижимости
Прага: возраст покупателей новых квартир увеличивается
Assets
12 августа
09:01
980
Рынок недвижимости
Ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 5,4 процента
Assets
09 августа
20:46
2695
Рынок недвижимости
Исследование: покупка новой квартиры в Чехии в прошлом году обошлась бы в 13,3 годовых зарплат
Assets
09 августа
09:02
1100
Рынок недвижимости
Рост ипотечных ставок в Чехии остановился
Последние новости:
Assets
07 сентября
17:40
282
Экономика
Обзор: чешские компании, ушедшие с российского рынка
Assets
07 сентября
16:57
193
Общество
Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии
Assets
07 сентября
15:51
600
Экономика
Более миллиона чехов живёт на грани нищеты. Одна пятая из них не может себе позволить предметы первой необходимости
Assets
07 сентября
14:15
699
Общество
Чешские СМИ: Прибалтика закрывает границы для россиян
Assets
07 сентября
13:25
612
Общество
В Чехии суд приговорил женщину, которая села пьяной за руль и стала виновницей крупной аварии, к 13 годам тюрьмы
Assets
07 сентября
12:01
1755
Общество
Преступник полчаса избивал мужчину на детской площадке в Праге, а затем взял палку и погнался за второй жертвой
Assets
07 сентября
11:04
440
Общество
В Праге пройдет традиционный праздник вина Vinohradské vinobraní 2022
Assets
07 сентября
10:39
1142
Общество
В Чешской Республике растет число случаев дифтерии. Впервые за 27 лет
Assets
06 сентября
19:58
2057
Экономика
Почти половина сотрудников в Чехии живут от зарплаты до зарплаты, 15 процентов испытывают крайнюю финансовую нужду
Assets
06 сентября
17:57
2711
Общество
«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы