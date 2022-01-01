Ставки по ипотеке в Чехии впервые снизились

​После долгих месяцев роста процентные ставки по ипотечным кредитам начинают немного снижаться. Однако, по мнению ипотечных экспертов, столь незначительное снижение средней ставки по ипотечному кредиту — на 0,05 п.п. — не облегчит жизнь заемщикам.

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотеке за последний месяц снизилась на 0,05 п.п. и составила 6,23% в первую неделю сентября. Однако очень незначительное снижение ставок еще не приводит к кардинальному изменению тренда, и, вероятно, ставки продолжат стагнацию.

«Несмотря на то, что межбанковские процентные ставки не изменились, сентябрьский гипоиндекс Fincentrum упал на пять базисных пунктов до значения 6,23%. Это незначительное снижение в основном связано со специальными ипотечными предложениями некоторых банков. Пока рынок развивается по нашим оценкам за предыдущие месяцы — процентные ставки по ипотечным кредитам более или менее стагнируют», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Наряду с небольшим снижением процентных ставок падает и ежемесячный платеж по ипотечному кредиту. В случае ипотеки на 3,5 миллиона крон с фиксацией на три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,23%, взнос в сентябре составляет 23 035 крон.

«Небольшое снижение ставок, конечно, также отразилось на сумме погашения средней ипотеки в 3,5 миллиона, которая сократилась примерно на 115 крон. Однако при таких ценах падение настолько незначительно, что не оказывает практического влияния на ипотечный рынок и клиентов», — добавил Йиржи Сикора.

Точно так же Йиржи Фейкс, генеральный директор Hypoteční banka, также говорит о повышении цен на ипотечные кредиты. По его словам, трехмиллионная ипотека сегодня стала дороже примерно на десять тысяч крон по сравнению с периодом, когда кредиты предлагались под два процента.

Банковский совет Национального банка Чехии вновь обсудит установление базовых процентных ставок в конце сентября. Базовый сценарий нового макроэкономического прогноза показывает, что центральному банку не придется продолжать повышать процентные ставки даже на следующих сессиях.

Однако Банковский совет, скорее всего, пока не пойдет по пути снижения базовых ставок. Для рынка ипотечного кредитования это будет означать, что процентные ставки по ипотечным кредитам какое-то время будут оставаться на нынешнем высоком уровне.

«Небольшие колебания, вероятно, будут вызваны рекламными предложениями банков в рамках конкурентной борьбы», — заключил Йиржи Сикора.

Источник: seznamzpravy.cz