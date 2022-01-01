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Минздрав Чехии предлагает снизить минимальную температуру в рабочих помещениях

Минздрав Чехии предлагает снизить минимальную температуру в рабочих помещениях

Партнер рубрики:
Kochy
24 сентября
09:55
758
В понедельник, 26 сентября, правительство обсудит проект поправок к положению об охране здоровья на производстве. Например, для водителей, сборщиков или кассиров температура должна снизиться с нынешних 18 до 16 градусов тепла. В раздевалках она должна снизиться с 20 до 18 градусов, в душевых — с 25 до 19 градусов и в туалетах — с 18 до 15 градусов.

Минздрав Чехии предлагает снизить минимальную температуру в рабочих помещениях

«Основная причина предложения — пересмотр нормативно-правовой базы в отношении требований к минимальной температуре на рабочем месте с учетом текущей ситуации, когда в связи с военным конфликтом в Украине происходят ограничения и перебои с подачей природного газа и ожидается дальнейшее усиление и сохранение энергетического кризиса», — говорится в пояснительной записке министерства. 

Текущие требования к температуре были установлены в 2007 году. «Ниже этих температур опускаться нельзя. Если температура останется более высокой, нет никаких проблем», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его словам, министерство обсудило это предложение с гигиенистами и сравнило его с рекомендациями в других странах. Валек отметил, что рекомендуемые температуры давно не менялись, поэтому они не отражают глобальное потепление. 

«Я полагаю, что в ряде учреждений, где, например, есть лежачие больные, пенсионеры в домах престарелых, просто будет установлена более высокая температура», — добавил министр. Изменение должно вступить в силу с даты объявления нового постановления правительства.

Для разных видов работ указывается как минимальная, так и максимальная температура. Для категории 1, которая включает в себя офисную, административную или лабораторную работу, указ предлагает снижение текущей минимальной температуры с 22 до 18 градусов. Для категории 2а, под которую подпадают, например, водители, кассиры или сборка легких деталей, температура может опускаться с 18 до 16 градусов. Ограничения также зависят от способа вентиляции и термостойкости одежды.

Из-за энергетического кризиса Минпромторг в августе предложил специальное постановление, согласно которому будет снижена температура обогрева общественных помещений в случае перебоев с подачей газа. Например, в жилых комнатах или офисах с центральным отоплением температуру следует снизить до 18 градусов, в школьных классах — до 19 градусов.

 Источник: ceskenoviny.cz



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