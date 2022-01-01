Готов второй склад для Amazon в Чехии. Он имеет несколько этажей и обеспечит работой 2 тысячи человек

На территории бывшего сахарного завода в Коетине (Оломоуцкий край) построен один из самых современных складов в Чешской Республике. Здание стоимостью 5 млрд крон получил в свое распоряжение американский интернет-гигант Amazon.

Amazon приобрел завершенный логистический центр в Коетине (Пршеровский район Оломоуцкого края). Это второй склад Amazon в Чешской Республике после Добровиза под Прагой. Строительство в Коетине осуществил застройщик Panattoni. Инвестором выступила компания Accolade. Здание принадлежит одноименному фонду. Стоимость склада составляет 5 млрд крон.

«В новом центре Amazon предложит современную рабочую среду, где специальные роботизированные устройства будут облегчать работу сотрудников. Когда здание будет полностью введено в эксплуатацию, мы наймем до 2000 постоянных сотрудников», — сказал Михал Шмид, генеральный менеджер Amazon в Чехии.

Склад был построен на заброшенном участке на месте бывших отстойников местного сахарного завода. Перед началом строительства необходимо было снять экологическое обременение.

«Я горжусь тем, что нам в очередной раз удалось создать промышленную зону на земле с низкой экологической ценностью», — заявил генеральный директор Accolade Group Милан Кратина.

При строительстве большое внимание уделялось экологичности. В дополнение к посадке 500 деревьев в этом районе и в самом Коетине и фотоэлектрической электростанции на крыше склада, застройщик и инвестор сделали ставку на более щадящий метод отопления. Вместо газа объект будут обогревать тепловые насосы. В окрестностях склада появятся ульи и среда обитания для ящериц.

«Проект Dobrovíz был уникальным с точки зрения соединения современных технологий и экологичности, но с распределительным центром в Койетине мы продвинулись на несколько поколений вперед», — отметил Павел Совичка, глава Panattoni в Чехии и Словакии.

Склад также уникален с точки зрения строительства. Это первый логистический центр в Чешской Республике, который имеет несколько этажей. Площадь одного этажа составляет 51 000 квадратных метров, а общая площадь здания — 187 000 квадратных метров.

Строительство объекта осуществляла компания Goldbeck Bau.

Склад в Коетине начинает работу через семь лет после того, как Amazon открыла распределительный центр в Добровизе.

Источник: seznamzpravy.cz