Сколько новые клиенты в Чехии платят за электричество и газ

​Предложение поставщиков энергии сокращается из-за высоких цен на энергоносители. Новые клиенты могут выбирать максимум из двух продуктов у крупнейших поставщиков. Некоторые продукты у них дороже, чем у конкурентов.

Предложение электроэнергии и газа для новых клиентов слабеет. В связи с состоянием рынка поставщики сузили свое предложение: одни исключили из него фиксированные цены, другие не хотят заключать договоры на неопределенный срок.

Более того, из-за высоких цен на энергоносители поставщики изменили подход к заключению новых контрактов. Крупные поставщики энергии частично или полностью перестали принимать новых клиентов. Например, MND вообще их не принимает.

«Сейчас на рынке цены на энергоносители чрезвычайно высоки, и они меняются каждый день. Мы интенсивно анализируем ситуацию, поэтому пока не предлагаем переходить к нам тем клиентам, у которых есть свой поставщик», — говорится на сайте ČEZ.

E.ON в такой же ситуации. Однако оба поставщика предоставляют новые контракты существующим клиентам, которые переезжают или нуждаются в подключении новой точки потребления. В случае с ČEZ, по словам пресс-секретаря Романа Газдика, прием новых клиентов возобновится примерно через две недели.

К прайс-листам следует относиться с долей скептицизма, так как правительство ограничило цену за кВтч электроэнергии на уровне 6 крон (6 тысяч крон за МВтч), а на газ – на уровне 3 крон за киловатт-час (3 тысячи крон за МВтч) с нового года. Если прейскурантная цена одного из поставщиков выше потолка, она будет автоматически снижена до этого значения. Однако к нему необходимо добавить дополнительные сборы. Окончательная цена электроэнергии не должна превышать 9 крон за кВтч (9 тысяч крон за МВтч). По мнению правительства, поставщики уже должны учитывать ограничения в ноябрьских авансах.

В то же время с октября клиент будет экономить 599 крон за каждый МВтч потребленной электроэнергии благодаря отмене платы за возобновляемые источники. Обе меры должны применяться до конца 2023 года.

Электричество и газ на неопределенный срок

Преимущество контрактов на неопределенный срок в том, что трейдеры покупают энергию на долгосрочной основе, поэтому конечный потребитель не почувствует такого резкого повышения цены, как если бы он подписал новый контракт после окончания фиксации или при переходе к новому поставщику. Однако прайс-лист может меняться несколько раз в год.

В настоящее время CEZ и Pražská energetika (PRE) предлагают этот продукт как для электричества, так и для газа. Поставщики Pražská plynárenská и Centropol предлагают бессрочный контракт только на покупку природного газа.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distibuce ČEZ Prodej Elektřina bez závazku 1. 7. 2022 7,81539 Kč (6,459 Kč bez DPH) 7,80329 Kč (6,449 Kč bez DPH) 8,29939 Kč (6,859 Kč bez DPH) 8,44459 Kč (6,979 Kč bez DPH) 8,34779 Kč (6 899 Kč bez DPH) 9,96361 Kč vč. DPH PRE PRE PROUD STANDARD 1. 8. 2022 8,228 Kč (6,8 Kč bez DPH) 8,107 Kč (6,7 Kč bez DPH) 8,228 Kč (6,8 Kč bez DPH) 8,470 Kč (7,0 Kč bez DPH) 8,470 Kč (7,0 Kč bez DPH) 10,36722 Kč vč DPH Zdroj: Ceníky ČEZ a PRE. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

Из этих трех поставщиков электроэнергии у ČEZ в настоящее время самое выгодное предложение, с которым по стандартному тарифу D02d (электроэнергия для освещения, приготовления пищи и питания общих бытовых приборов) домохозяйство будет платить 7,815 кроны за кВтч электроэнергии. Годовое потребление такой точки сбора обычно составляет от 2 до 3,8 МВтч (от 2000 до 3800 кВтч) в год.

С PRE такая семья будет платить 8 228 крон за кВтч. Однако эта цена относится только к регулируемой составляющей электроэнергии, стоимость которой определяет Управление по регулированию энергетики (ERÚ).

Регулируемый компонент также включает сборы за распространение, которые различны для каждой области распространения (ČEZ, EGD, PRE). К ним также необходимо добавить нерегулируемую составляющую и налоги.

Результатом является общая цена электроэнергии. Например, с PRE клиент в D02d в конечном итоге будет платить 10,367 кроны за кВтч, включая НДС.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Celková cena za plyn na vaření: Celková cena za plyn na ohřev vody: Celková cena za plyn na vytápění: ČEZ Prodej Plyn bez závazku 1. 7. 2022 5,00317 Kč vč. DPH 4,74681 Kč vč. DPH 4,61582 až 4, 71946 Kč vč. DPH PRE PRE PLYN NEFIX 1. 5. 2022 4,49769 Kč vč. DPH 4,27220 Kč vč. DPH 4,154,92 až 4,24163 Kč vč. DPH Pražská plynárenská Standard 1. 9. 2022 4,80019 Kč vč. DPH 4,5747 Kč vč. DPH 4,39489 až 4,54413 Kč vč. DPH Centropol Plyn Bez závazku pro začátek 13. 4. 2022 4,66921 Kč vč. DPH 4,21199 Kč vč. DPH 4,04349 až 4, 14713 Kč bez DPH Zdroj: Ceníky ČEZ, PRE, PP a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh plynu.

Как и в случае с электричеством, цена на природный газ одинакова для всех распределительных сетей (GasNet, Pražská plynárenská Distribuce и EGD). После прибавления платы за услуги оператора рынка, цены за каждый потребленный киловатт-час, фиксированной ежемесячной платы и налогов получается окончательная цена на газ.

Если домохозяйство использует газ только для приготовления пищи (потребление до 1,89 МВтч в год), оно будет платить не менее 4,497 кроны за кВтч у PRE. Наоборот, в ČEZ она заплатила бы больше всего – около 5 крон за кВтч.

Цены на электричество и газ установлены на год

В отличие от договоров на неопределенный срок, фиксирование гарантирует покупателю, что цена на энергию не изменится в течение определенного периода времени. Однако с истечением этого срока возникает риск, что цена на электроэнергию или газ существенно вырастет и потребитель будет платить во много раз больше, чем привык.

Тысячи людей уже столкнулись с подобной ситуацией в этом году, и еще большему это предстоит. Только ČEZ и innogy к концу 2022 года прекратят фиксирование цен на электроэнергию для 470 000 потребителей. Затем ČEZ прекратит фиксирование цен на газ для более чем 85 000 других точек потребления.

Поставщики обычно предлагают фиксацию на один, два или три года. Например, у innogy есть продукт, который обеспечивает одинаковую цену на электроэнергию в течение 15 месяцев. Пока только ČEZ Prodej предлагает новым клиентам фиксирование электроэнергии на один год на внутреннем рынке.

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distribuce ČEZ Prodej Elektřina na 1 rok v akci 18. 5. 2022 8,44459 Kč (6,979Kč bez DPH) 8,44459 Kč (6,979 Kč bez DPH) 8,69869 Kč (7,189 Kč bez DPH) 8,79549 Kč (7,269 Kč bez DPH) 8,79549 (7,269 Kč bez DPH) 10,59281 Kč vč. DPH innogy elektřina Start 15 16. 9. 2022 11,779 Kč 11,879 Kč 12,089 Kč 12,169 Kč 12,169 Kč 16,40081 vč. DPH Centropol Fixně online na 1 rok 9. 9. 2022 11,989 Kč (9,909 Kč bez DPH) 12,71589 Kč (12,509 Kč bez DPH) 12,87198 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,0032 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,26698 Kč (10,138 Kč bez DPH) 14,13811 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky ČEZ a innogy. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

В настоящее время только три поставщика предлагают фиксацию на один год – ČEZ, innogy и Centropol (если клиент заключает договор онлайн). Клиенты ČEZ платят меньше всего. Если они используют электричество только для освещения и приготовления пищи, кВтч будет стоить 10,59 кроны, включая НДС (10 592 кроны за МВтч). И наоборот, самым дорогим является Centropol, где окончательная цена электроэнергии составляет 14 138 крон за кВтч (14 138 крон за МВтч).

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku od: Celková cena za plyn na vaření: Celková cena za plyn na ohřev vody: Celková cena za plyn na vytápění: ČEZ Prodej Plyn na 1 rok v akci 30. 6. 2022 4,54337 Kč vč. DPH 4,28701 Kč vč DPH 4,111016 až 4,25966 Kč vč DPH innogy plyn Start 12 9. 9. 2022 4,50223 Kč vč. DPH 4,12487 Kč vč. DPH 3,86937 až 4,03702 Kč vč. DPH Centropol Fixně online na 1 rok 12. 9. 2022 7,45221 Kč vč. DPH 6,99499 Kč vč DPH 6,82649 až 6,93013 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky ČEZ, innogy a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh plynu.

Большинство крупных поставщиков по-прежнему фиксируют цены на газ на один год. ČEZ и innogy находятся в сопоставимом положении: они предлагают кВтч природного газа для потребления 1,89 МВтч в год по цене 4,54 кроны за кВтч (4543 кроны за МВтч) и 4,50 кроны за кВтч (4502 кроны за МВтч) соответственно. В Centropol киловатт-час газа также стоит 7,45 чешских кроны по тарифу на приготовление пищи (7452 чешских кроны за МВтч).

Dodavatel Název produktu Platnost ceníku Cena za silovou elektřinu v sazbě D01d a DO2d Cena za silovou elektřinu v sazbě D25d a D26d Cena za silovou elektřinu v sazbě D35d Cena za silovou elektřinu v sazbě D45d Cena za silovou elektřinu v sazbě D56d a D57d Celková cena v sazbě D02d v distribučním území ČEZ Distibuce E.ON Komplet elektřina PRO na 2 roky 1. 6. 2022 7,293 Kč (6,027 Kč bez DPH) 7,762 Kč (6,415 Kč bez DPH) 8,418 Kč (6,957 Kč bez DPH) 7,952 Kč (6,333 Kč bez DPH) 7,952 Kč (6,333 Kč bez DPH) 9,44089 Kč vč. DPH Centropol Fixně od podpisu 2 roky 18. 8. 2022 11,38368 Kč (9,408 Kč bez DPH) 12,07338 Kč (9,978 Kč bez DPH) 12,221 Kč (10,1 Kč bez DPH) 11,39699 Kč (9,419 Kč bez DPH) 11, 64625 Kč (9,625 Kč bez DPH) 13,5319 Kč vč. DPH Centropol Fixně online na 2 roky 9. 9. 2022 11,989 Kč (9,909 Kč bez DPH) 12,71589 Kč (12,509 Kč bez DPH) 12,87198 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,0032 Kč (10,638 Kč bez DPH) 12,26698 Kč (10,138 Kč bez DPH) 14,13811 Kč vč. DPH Zdroj: Ceníky E.ON a Centropolu. Ceny jsou uvedeny za 1 kWh elektřiny.

Фиксация цен на электричество и газ на два года

На этом предложения поставщиков для новых клиентов потихоньку заканчивается. Фиксация цен на электроэнергию и газ на два года исчезла с сайта ČEZ несколько месяцев назад. Только E.ON будет фиксировать цены на газ и электроэнергию более чем на год. При этом компания не предлагает новым клиентам продукты на неопределенный срок или ценовые гарантии на один год. Помимо E.ON, зафиксировать цену на электроэнергию на два года может Centropol.

Источник: seznamzpravy.cz