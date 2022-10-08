Экономичный тариф на энергию в Чехии будет действовать только в этом году

«В следующем году энергосберегающий тариф будет заменен потолком цен на энергоносители. Помощь в рамках ограничения намного больше: 22 миллиарда крон планировалось выделить на экономичный тариф следующего года, и около 130 миллиардов пойдут на ограничение цен», — сообщил представитель Министерства промышленности и торговли Войтех Срнка.
Программа ограничения цен также предполагает регулирование цен для самозанятых лиц, малых и средних предприятий и государственных учреждений.
В этом году люди сэкономят на энергии в среднем 4000 крон за счет накопительного тарифа и отказа от платежей за возобновляемые источники. Домохозяйства, которые отапливают электричеством, получат пособие в размере 2 000 крон, а остальные – 3 500 крон. Оставшаяся часть будет являться освобождением от платежей за возобновляемые источники в размере 600 крон за каждый потребленный мегаватт-час. Последняя мера будет действовать с октября 2022 года до конца 2023 года.
В целом, согласно более ранним заявлениям министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN), в этом и следующем году со специальным тарифом домохозяйства должны были сэкономить от 12 600 до 16 000 крон в зависимости от потребления.
Поставщики учтут экономичный тариф в октябрьских авансовых платежах за электроэнергию. Тем, у кого авансы меньше суммы взноса, тариф будет учитываться в авансах за ноябрь, возможно, и за декабрь.
Экономия за счет ценового потолка в следующем году будет значительно выше, чем при экономном тарифе. Домохозяйства сэкономят на электроэнергии от 20 000 крон при низком потреблении до более чем 100 000 крон при высоком. В случае с газом экономия составит от 1500 крон до более чем 70 000 крон в год.
В среду, 5 октября, правительство издало постановление, в соответствии с которым с января цены на электроэнергию будут ограничены на уровне 6 крон за кВтч, включая НДС, а на газ — на уровне 3 крон, включая НДС. При регулируемой части цены люди должны платить от 7 до 9 крон за кВтч. Тем, кто уже платит больше, в ноябре будет произведен перерасчет.
Источник: novinky.cz