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Экономичный тариф на энергию в Чехии будет действовать только в этом году

Экономичный тариф на энергию в Чехии будет действовать только в этом году

Партнер рубрики:
Kochy
09 октября
09:47
955
Экономичный тариф, то есть государственная доплата домохозяйствам за дорогую энергию, рассчитан только на этот год, хотя изначально предполагалось, что он будет действовать до конца сентября 2023 года. Правительство решило ограничить срок его действия четвертым кварталом текущего года.

Экономичный тариф на энергию в Чехии будет действовать только в этом году

«В следующем году энергосберегающий тариф будет заменен потолком цен на энергоносители. Помощь в рамках ограничения намного больше: 22 миллиарда крон планировалось выделить на экономичный тариф следующего года, и около 130 миллиардов пойдут на ограничение цен», — сообщил представитель Министерства промышленности и торговли Войтех Срнка.

Программа ограничения цен также предполагает регулирование цен для самозанятых лиц, малых и средних предприятий и государственных учреждений.

В этом году люди сэкономят на энергии в среднем 4000 крон за счет накопительного тарифа и отказа от платежей за возобновляемые источники. Домохозяйства, которые отапливают электричеством, получат пособие в размере 2 000 крон, а остальные – 3 500 крон. Оставшаяся часть будет являться освобождением от платежей за возобновляемые источники в размере 600 крон за каждый потребленный мегаватт-час. Последняя мера будет действовать с октября 2022 года до конца 2023 года.

В целом, согласно более ранним заявлениям министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN), в этом и следующем году со специальным тарифом домохозяйства должны были сэкономить от 12 600 до 16 000 крон в зависимости от потребления.

Поставщики учтут экономичный тариф в октябрьских авансовых платежах за электроэнергию. Тем, у кого авансы меньше суммы взноса, тариф будет учитываться в авансах за ноябрь, возможно, и за декабрь.

Экономия за счет ценового потолка в следующем году будет значительно выше, чем при экономном тарифе. Домохозяйства сэкономят на электроэнергии от 20 000 крон при низком потреблении до более чем 100 000 крон при высоком. В случае с газом экономия составит от 1500 крон до более чем 70 000 крон в год.

В среду, 5 октября, правительство издало постановление, в соответствии с которым с января цены на электроэнергию будут ограничены на уровне 6 крон за кВтч, включая НДС, а на газ — на уровне 3 крон, включая НДС. При регулируемой части цены люди должны платить от 7 до 9 крон за кВтч. Тем, кто уже платит больше, в ноябре будет произведен перерасчет. 

Источник: novinky.cz



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