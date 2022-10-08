Экономичный тариф на энергию в Чехии будет только в этом году, а не в следующем

Экономичный тариф, то есть государственная доплата домохозяйствам за дорогую энергию, будет только за этот год, хотя изначально предполагалось, что он будет действовать до конца сентября следующего года. Однако правительство решило сократить срок действия только до текущего заключительного квартала года. Программа не будет продолжена после Нового года.

«В следующем году энергосберегающий тариф будет заменен потолком цен на энергоносители. Помощь в рамках ограничения намного больше, двадцать два миллиарда крон были рассчитаны на экономичный тариф следующего года, около 130 миллиардов пойдут на ограничение цен», — сказал представитель Министерства промышленности и торговли Войтех Срнка.

Однако программа ограничения цен также включает в себя сумму для регулирования цен для самозанятых лиц, малых и средних предприятий и государственных учреждений.

В этом году люди сэкономят на энергии в среднем 4000 крон в сочетании с накопительным тарифом и отказом от платежей за возобновляемые источники (ВИЭ). Домохозяйства, которые отапливают электричеством, получат пособие в размере 2 000 крон, а остальные – 3 500 крон. Остальное, в среднем до 4000 крон, будет являться освобождением от платежей за ВИЭ в размере 600 крон за каждый потребленный мегаватт-час. Эта мера будет действовать с октября этого года до конца следующего года.

В целом, согласно более ранним заявлениям министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN), в этом и следующем году с тарифом домохозяйства должны были сэкономить от 12 600 до 16 000 крон в зависимости от потребления.

Экономичный тариф поставщики учтут в октябрьских авансовых платежах за электроэнергию. Тем, у кого авансы меньше суммы взноса, тариф будет учитываться в авансах за ноябрь, возможно, и за декабрь. Если у кого-то сумма этих трех депозитов меньше, чем указанные 4000 крон, оставшаяся сумма будет зачислена на счет во время выставления счета.

Экономия, которую должен принести ценовой потолок, будет значительно выше на электроэнергию в следующем году, чем это было бы при экономном тарифе. Домохозяйства сэкономят на электроэнергии от 20 000 крон при низком потреблении до более 100 000 крон при высоком потреблении. В случае с газом экономия составит от 1500 до более чем 70 000 крон в год.

В среду правительство издало постановление, в соответствии с которым с января цены на электроэнергию будут ограничены на уровне 6 крон за кВтч, включая НДС, а на газ — на уровне 3 крон, включая НДС. При регулируемой части цены люди должны платить от 7 до 9 крон за кВтч. Людям, которые уже платят больше, уже в ноябре будет произведен перерасчет.

Источник: novinky.cz