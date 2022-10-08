Экономичный тариф на энергию в Чехии будет только в этом году, а не в следующем

«В следующем году энергосберегающий тариф будет заменен потолком цен на энергоносители. Помощь в рамках ограничения намного больше, двадцать два миллиарда крон были рассчитаны на экономичный тариф следующего года, около 130 миллиардов пойдут на ограничение цен», — сказал представитель Министерства промышленности и торговли Войтех Срнка.
Однако программа ограничения цен также включает в себя сумму для регулирования цен для самозанятых лиц, малых и средних предприятий и государственных учреждений.
В этом году люди сэкономят на энергии в среднем 4000 крон в сочетании с накопительным тарифом и отказом от платежей за возобновляемые источники (ВИЭ). Домохозяйства, которые отапливают электричеством, получат пособие в размере 2 000 крон, а остальные – 3 500 крон. Остальное, в среднем до 4000 крон, будет являться освобождением от платежей за ВИЭ в размере 600 крон за каждый потребленный мегаватт-час. Эта мера будет действовать с октября этого года до конца следующего года.
В целом, согласно более ранним заявлениям министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN), в этом и следующем году с тарифом домохозяйства должны были сэкономить от 12 600 до 16 000 крон в зависимости от потребления.
Экономичный тариф поставщики учтут в октябрьских авансовых платежах за электроэнергию. Тем, у кого авансы меньше суммы взноса, тариф будет учитываться в авансах за ноябрь, возможно, и за декабрь. Если у кого-то сумма этих трех депозитов меньше, чем указанные 4000 крон, оставшаяся сумма будет зачислена на счет во время выставления счета.
Экономия, которую должен принести ценовой потолок, будет значительно выше на электроэнергию в следующем году, чем это было бы при экономном тарифе. Домохозяйства сэкономят на электроэнергии от 20 000 крон при низком потреблении до более 100 000 крон при высоком потреблении. В случае с газом экономия составит от 1500 до более чем 70 000 крон в год.
В среду правительство издало постановление, в соответствии с которым с января цены на электроэнергию будут ограничены на уровне 6 крон за кВтч, включая НДС, а на газ — на уровне 3 крон, включая НДС. При регулируемой части цены люди должны платить от 7 до 9 крон за кВтч. Людям, которые уже платят больше, уже в ноябре будет произведен перерасчет.
Источник: novinky.cz