Безработица в Чехии выросла до 3,5% в сентябре, на работу устроились почти 89 000 украинцев

Безработица в Чехии выросла до 3,5% в сентябре с 3,4% в августе. На учете бюро по трудоустройству числилось 256 380 человек. С начала войны в Украине в Чехии нашли работу украинских 131 704 беженца. Но некоторые уже вернулись домой и уволились с работы.

К концу сентября в Чехии работали 88 909 украинцев с визами временной защиты. Такие данные опубликовало Бюро труда Чешской Республики 10 октября.

Работодатели в сентябре предложили 306 098 вакансий, их число уменьшилось примерно на 6 200 по сравнению с предыдущим месяцем.

Ведомство отмечает, что безработица развивается по классической кривой, в ближайшие месяцы она может стагнировать или немного вырасти. В сентябре прошлого года безработица также составила 3,5%, безработными числились 262 142 человека.

«Каникулы закончились, и компании набирают новых сотрудников. Работодатели увеличили производство, даже несмотря на опасения по поводу высоких цен на энергоносители», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда Чешской Республики.

По данным Бюро труда, ситуация по-прежнему будет зависеть от хода войны в Украине, эпидемической ситуации и последствий энергетического кризиса.

На рынок труда в настоящее время влияет спрос на рабочие профессии, особенно в обрабатывающей промышленности и строительстве.

Несмотря на начавшийся спад в некоторых регионах, по-прежнему существует интерес к сезонным работникам в строительстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, производстве продуктов питания и торговле. В среднем на одну вакансию в Чешской Республике приходится 0,8 соискателя.

Источник: novinky.cz