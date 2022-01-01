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Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам

Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам

Партнер рубрики:
Kochy
16 октября
12:56
26
Министерство предлагает увеличить компенсацию тем, кто бесплатно предоставляет жилье для беженцев. Нынешних 200-250 крон, выделяемых государством в качестве компенсации расходов, связанных с размещением беженцев, уже недостаточны из-за роста цен на электроэнергию и начала нового отопительного сезона.

Чехия планирует увеличить размер компенсаций тем, кто предоставляет жилье беженцам

С 200 крон на человека за ночь до 300 крон может быть увеличена сумма, которую государство гарантирует для предоставления жилья беженцам, например, в спортзалах или модульных зданиях, которые обычно не предназначены для проживания. А сумма, гарантированная государством общежитиям, пансионатам, гостиницам и другим средствам размещения, может быть увеличена с 250 до 350 крон.

Увеличить компенсации Министерство внутренних дел предложит правительству. Причина в росте затрат на содержание жилья, в основном связанных с энергией и отопительным сезоном. «Если бы правительство Чехии не пошло на этот шаг, возникла бы угроза массового прекращения размещения операторами средств размещения и необходимость поиска новых мощностей размещения, которых, однако, уже сейчас не хватает», — говорится в отчете.

Ассоциация регионов предупреждает, что, если сумма от государства не увеличится, владельцы жилья больше не смогут предоставлять его беженцам. «Настоятельно обращаем внимание на то, что в случае непринятия данного предложения или его корректировки, согласно текущей коммуникации с владельцами жилья, произойдет коллективное расторжение договоров, а следовательно, неспособность всей системы размещения распоряжаться существующими мощностями», — говорится в заявлении Ассоциации регионов Чехии. Поэтому она поддерживает предложение министерства внутренних дел.

Поставщики жилья в столице столкнулись с определенными трудностями. В некоторых случаях они ждали компенсационных выплат за первые месяцы войны еще в течение сентября.

Указанные компенсации распространяются на более крупные объекты размещения. Домохозяйства и отдельные лица сейчас могут получить поддержку в виде компенсаций через Министерство труда и социальных дел. Если размещаемое лицо проживает в одном доме с семьей, то взнос составляет три тысячи крон в месяц. Таким образом можно получить максимум девять тысяч крон в месяц на трех и более человек. Если люди предоставляют квартиру или дачу, то пособие варьируется от 5 до 15 тысяч крон в месяц в зависимости от количества людей. 

Источник: seznamzpravy.cz



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