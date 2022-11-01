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Ситуация на рынке труда Чехии ухудшается, безработица будет расти — предупреждают аналитики

Ситуация на рынке труда Чехии ухудшается, безработица будет расти — предупреждают аналитики

Партнер рубрики:
Kochy
08 ноября
12:29
835
​Ситуация на чешском рынке труда ухудшается, безработица будет медленно расти в ближайшие месяцы, поскольку компании сокращают производство из-за высоких цен на энергоносители. Это следует из опроса аналитиков, проведенного ЧТК.

Ситуация на рынке труда Чехии ухудшается, безработица будет расти — предупреждают аналитики

Безработица в Чешской Республике в октябре составила 3,5%, что соответствует уровню сентября, сообщило 8 ноября Чешское статистическое управление. Количество претендентов на работу уменьшилось на 588 человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 255 792 человека. 

В ведомстве заявили, что, по имеющимся данным, с начала конфликта в Украине до конца октября в Чехии нашли работу 148 607 беженцев. Около 75% из них составляют женщины.

Количество предлагаемых вакансий также сократилось, их стало меньше примерно на 8 700 (всего вакансий было 297 360). Данные были опубликованы 8 ноября Бюро труда Чешской Республики.

В октябре прошлого года безработица в стране составила 3,4%. Год назад бюро по трудоустройству зарегистрировали 251 689 соискателей, что примерно на 4 100 меньше, чем в этом году.

«Ситуация на рынке труда медленно, но верно ухудшается, что особенно заметно по уменьшению количества вакансий. Безработица по-прежнему остается очень низкой, но она неизбежно будет расти, поскольку многие компании закрываются или сокращают производство из-за высоких цен на энергоносители», — сказал аналитик Deloitte Вацлав Франче. По его словам, этот год может стать поворотным моментом, когда в чешской экономике исчезнет давняя нехватка рабочей силы.

Высокие цены на энергоносители создают для компаний настоящие трудности. Многие из них решают эту ситуацию, останавливая производство или увольняя людей, добавила Андреа Паланова Линхартова, эксперт по управлению персоналом PwC CR. По ее словам, это отразится на постепенном росте безработицы в зимние месяцы.

«С другой стороны, на чешском рынке много вакансий, безработица практически самая низкая в Европе, и компании по-прежнему конкурируют за привлечение и удержание работников. Таким образом, рынок труда не станет проблемой, которая в будущем нанесет существенный вред экономике Чехии, — добавила она.

Безработица, вероятно, немного вырастет даже в последние месяцы этого года, соглашается аналитик Komerční banka Яна Стекерова. По ее словам, набору новых сотрудников будут препятствовать высокие цены на сырье и снижающийся объем заказов в промышленности. В целом по этому году он ожидает, что доля безработных составит в среднем 3,5%, а в следующем году — 3,9%.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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