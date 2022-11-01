В Чехии выплата пособий семьям, которые предоставили жилье беженцам бесплатно, находится под угрозой. Нет денег

Министерство труда планировало продлить выплату компенсаций семьям, которые предоставили беженцам жилье бесплатно. Сейчас пособие получают более 19 000 чешских домохозяйств. Однако бюджет на 2023 год был утвержден без необходимых 500 млн крон.

До конца года чешские домохозяйства, которые приютили беженцев у себя дома или предоставили им отдельное жилье, могут получить от государства пособие на сумму от 9 000 до 15 000 крон в месяц в зависимости от условий и количества проживающих.

Однако правительству Петра Фиалы 14 декабря предстоит решить, что будет с пособием по солидарности со следующего года. Министерство труда и социальных дел предлагает продлить выплату компенсаций как минимум до конца марта. Но проблема в том, что в утвержденном госбюджете на следующий год это не учтено.

В октябре, по имеющимся данным, более 19 000 домохозяйств получили финансовую поддержку за предоставление жилья беженцам. Это 178 млн в месяц, значит, на первые три месяца следующего года необходимо найти примерно 534 млн. Особенно это не нравится Министерству финансов.

Оба министерства осторожно ответили на прямой вопрос Seznam Zprávy. «На данный момент мы можем только заявить, что не считаем правильным комментировать материалы других докладчиков до того, как они будут обсуждены и одобрены правительством», — ответила Габриэла Крушинова из пресс-службы Министерства финансов.

«Если предоставление этой формы помощи будет продлено, мы будем работать с Министерством финансов, чтобы решить вопрос о дальнейшем обеспечении необходимых средств. Запрос Министерства финансов относительно финансирования взноса солидарности за первый квартал 2023 года еще не принят», — сказал Якуб Аугуста из Министерства труда и социальных дел. По его словам, вопрос о выплате пособия еще будет обсуждаться.

Министерство финансов подчеркивает, что необходимо найти более полумиллиарда крон. «Требуем, чтобы в материалах к заседанию правительства был указан конкретный источник, из которого будут выплачены эти средства», — говорится в материалах. Продление взноса солидарности на три месяца «негативно скажется на размере дефицита государственного бюджета», уточняется там же.

Источник: seznamzpravy.cz

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