«Нурофен» для детей уже в Чехии. Когда лекарство можно будет купить в аптеках?

​Чешские аптеки начинают пополнять запасы детского сиропа «Нурофен». По данным Чешской аптечной палаты, в Чехию уже прибыла экстренная поставка, чтобы облегчить острую нехватку этих сиропов, которая наблюдалась в последние недели.

«Дистрибьюторы запасаются лекарствами и постепенно поставляют их в некоторые аптеки, но пока не в большинство. Эти лекарства будут доступны в аптеках не раньше завтрашнего дня. Мы надеемся, что дистрибьюторы будут равномерно распределять их по отдельным аптекам», — сказала Михаэла Бажантова, пресс-секретарь Чешской аптечной палаты.

Однако медики просят людей не покупать больше упаковок лекарств, чем им нужно, и не делать запасы.

Дефицит детского «Нурофена» и некоторых других лекарств, особенно для лечения симптомов простуды, отмечается в Чешской Республике уже несколько недель. Сам сироп «Нурофен», вероятно, будет дефицитным до марта. Госорганы договорились об экстренной поставке 350 000 упаковок, первая часть которых поступила сегодня.

Чтобы предотвратить подобные перебои, Министерство здравоохранения планирует изменения. «Я ожидаю гораздо более активной стратегии как от Государственного института по контролю за лекарствами, так и от соответствующего вышестоящего органа в министерстве», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) в интервью изданию Seznam Zprávy.

«Проблема в том, что безрецептурные препараты не регулируются государством. Я хочу изменить это систематически через законодательство», — добавил он. Однако главной причиной нехватки министр считает нарушение цепочек поставок из-за противоэпидемических ограничений в Китае.

Источник: seznamzpravy.cz