В следующем году в Чехии у 875 000 водителей истекает срок действия водительских прав

​В следующем году истекает срок действия водительских прав более чем у 875 000 автомобилистов, еще у десятков тысяч срок действия прав истек в этом году, но они пока не обратились за заменой. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелька.

Количество просроченных документов значительно выше, чем в этом году, когда истек срок действия водительских прав примерно у 414 000 автомобилистов. Однако теперь водители могут подать заявку на замену прав в электронном виде.

В 2023 году в Чехии истекает срок действия в общей сложности 875 424 водительских удостоверений. Больше всего работы предстоит властям Средней Чехии, где истекает срок действия лицензий почти у 111 000 автомобилистов. За ним следует Южно-Моравский край с более чем 101 000 просроченных документов, затем Моравско-Силезский край и Прага. Большинство замен коснется водителей старше 61 года, которые составят до трети заявителей.

Значительное увеличение количества документов, срок действия которых истекает в 2023 году, в основном связано с большим количеством новых документов, выданных в 2013 году. В то время, в соответствии с изменениями в законодательстве, лицензии, выданные в период с 2001 по 2004 год, должны были быть заменены. Аналогичная ситуация сложилась и в 2020 году.

Водители могут подать заявление на замену прав не ранее чем за три месяца до истечения срока их действия. Для замены необходимо предъявить действительное удостоверение личности и имеющееся водительское удостоверение. Замена водительского удостоверения осуществляется всеми местными органами власти, независимо от места жительства заявителя.

Новой особенностью замены просроченного водительского удостоверения является возможность подачи заявки в электронном виде через Транспортный портал. Он начал функционировать 8 декабря этого года. Замену можно осуществить в стандартный срок 20 дней без оплаты или в течение пяти рабочих дней за 700 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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