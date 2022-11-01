Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать

Сегодня до 17:00 покупатели могут делать покупки в Lidl, Penny, Tesco и Billa. Большинство магазинов Albert, Globus и Kaufland будут открыты на час дольше.
Некоторые магазины в торговых центрах закрываются в 14 или 15 часов. Например, Albert закрывается в полдень в Шантовской галерее в Оломоуце.
Супермаркеты и гипермаркеты будут работать в обычном режиме с 7 утра.
1 января — государственный праздник, магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в соответствии с законом розничной торговле, чтобы сотрудники могли провести выходной со своими семьями.
Открыты могут быть только магазины на вокзалах, в аэропортах, заправочных станциях и аптеках. Небольшие магазины площадью менее 200 кв. м. могут работать, но некоторые из них 1 января добровольно закроются.
Источник: novinky.cz
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