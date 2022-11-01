Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать

В канун Нового года 31 декабря продуктовые сети закрываются раньше, чаще всего в 17:00. Завтра, 1 января, по закону крупные магазины не могут работать.

Сегодня до 17:00 покупатели могут делать покупки в Lidl, Penny, Tesco и Billa. Большинство магазинов Albert, Globus и Kaufland будут открыты на час дольше.

Некоторые магазины в торговых центрах закрываются в 14 или 15 часов. Например, Albert закрывается в полдень в Шантовской галерее в Оломоуце.

Супермаркеты и гипермаркеты будут работать в обычном режиме с 7 утра.

1 января — государственный праздник, магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в соответствии с законом розничной торговле, чтобы сотрудники могли провести выходной со своими семьями.

Открыты могут быть только магазины на вокзалах, в аэропортах, заправочных станциях и аптеках. Небольшие магазины площадью менее 200 кв. м. могут работать, но некоторые из них 1 января добровольно закроются.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день