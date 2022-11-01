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Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать

Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать

Партнер рубрики:
Kochy
31 декабря
09:17
1024
В канун Нового года 31 декабря продуктовые сети закрываются раньше, чаще всего в 17:00. Завтра, 1 января, по закону крупные магазины не могут работать.

Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать

Сегодня до 17:00 покупатели могут делать покупки в Lidl, Penny, Tesco и Billa. Большинство магазинов Albert, Globus и Kaufland будут открыты на час дольше.

Некоторые магазины в торговых центрах закрываются в 14 или 15 часов. Например, Albert закрывается в полдень в Шантовской галерее в Оломоуце.

Супермаркеты и гипермаркеты будут работать в обычном режиме с 7 утра.

1 января — государственный праздник, магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в соответствии с законом розничной торговле, чтобы сотрудники могли провести выходной со своими семьями.

Открыты могут быть только магазины на вокзалах, в аэропортах, заправочных станциях и аптеках. Небольшие магазины площадью менее 200 кв. м. могут работать, но некоторые из них 1 января добровольно закроются.

Источник: novinky.cz

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