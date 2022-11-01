В Чехии изменятся штрафы за неправильную парковку

Штраф за неправильную парковку на сумму не более 1 500 крон или предупреждение и никаких штрафных баллов. Это предусмотрено поправкой к закону о дорожном движении, которую одобрило правительство. До сих пор за нарушение правил парковки можно было оштрафовать максимум на 2 000 крон.

Представители городской полиции не захотели комментировать одобренное правительством изменение, заявив, что это политическое решение. Однако они отметили, что сотрудники полиции и сейчас применяют меры наказания в соответствии с тяжестью правонарушения.

В Градце-Кралове, например, максимальное наказание применяют только в крайних случаях, когда водитель неоднократно или умышленно совершает правонарушения. «Мы всегда смотрим на историю человека. Если это первое неопасное правонарушение, мы даем ему предупреждение или более низкий штраф», — сообщила Seznam Zprávy пресс-секретарь местной городской полиции Ева Кнежурова.

По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Праги Ирены Сейфертовой, обстоятельства проступка также имеют значение. «Решение всегда остается на усмотрение конкретного сотрудника», — сказала она, добавив, что никто не может приказать сотруднику полиции наложить конкретные санкции. Наказание должно быть соразмерным.

На это также указал министр транспорта Мартин Купка (ODS). После заседания правительства он заявил, что, если плохо припаркованное транспортное средство станет препятствием для движения, наказание будет намного строже. А, например, за парковку на месте для инвалидов будет наложен штраф в размере от 4 000 до 10 000.

За серьезные правонарушения штрафы увеличиваются в пять раз. Например, за неостановку на красный свет, где максимальный штраф составлял 5 000 крон, теперь водителю грозят денежные санкции на сумму до 25 000 крон.

Такая же ставка будет применяться за превышение скорости в населенном пункте более чем на 40 км/ч и за пределами населенного пункта более чем на 50 км/час. Вождение без прав будет наказываться штрафом на сумму до 75 000 крон вместо нынешних 50 000 крон.

С другой стороны, поправка предусматривает более низкие штрафы за непристегнутые ремни безопасности, негорящие фары или забытые водительские права.

Новой в законе является возможность управлять автомобилем с 17 лет под присмотром наставника.

Источник: seznamzpravy.cz

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