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Минтруда Чехии: украинцы смогут претендовать на те же пособия, что и чехи

Минтруда Чехии: украинцы смогут претендовать на те же пособия, что и чехи

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
01 февраля
19:35
1343
Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка планирует включить военных беженцев в чешскую социальную систему со следующего года. В этом случае выплата гуманитарных пособий будет прекращена.

Минтруда Чехии: украинцы смогут претендовать на те же пособия, что и чехи

Юречка ожидает, что это произойдет 1 января 2024 года.

«Я бы хотел, чтобы эти люди стали участниками стандартной социальной системы. Действующая система не годится», — сказал министр на пресс-конференции в среду, которая, среди прочего, была посвящена новому закону lex Ukrajina, регулирующему правила для беженцев.

Министр добавил, что необходимо выплачивать специальные пособия для военных беженцев вне чешской социальной системы, чтобы государственный аппарат смог справиться с административным бременем. Но со следующего года ко всем должны применяться одни и те же правила получения государственной поддержки.

В настоящее время украинские беженцы могут получать гуманитарное пособие, которое привязано к прожиточному минимуму. Взрослые могут получать 4 620 крон в месяц, а несовершеннолетние - 3 320 крон.

В то же время беженцы могут получать жилищную поддержку косвенно, либо в виде бесплатного временного жилья, либо благодаря проживанию в чешских семьях. Государство планирует прекратить финансовую поддержку бесплатного временного жилья в конце июня. Компенсировать жилье предполагается только уязвимым группам населения: родителям с маленькими детьми, людям с ограниченными возможностями или пожилым людям.

Согласно статистике, в декабре 96 000 беженцев получили гуманитарные пособия. Министерство труда зарегистрировало более 20 000 выплат за жилье в том же месяце.

Министр высоко оценил то, что беженцы активно используют цифровые каналы коммуникации. «До апреля у нас наблюдался рост бумажного документооборота, а после того как мы изменили условия и наладили цифровой процесс выдачи гуманитарных пособий, в сентябре более 90% заявлений были поданы в цифровом виде», — подчеркнул министр труда.

Он добавил, что это экономит время не только клиентам, но и сотрудникам центра занятости. Поэтому министр хочет, чтобы к концу года стало возможным подавать заявления на все пособия через интернет, а также чтобы клиент мог видеть статус своего заявления онлайн.

Источник: seznamzpravy.cz

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