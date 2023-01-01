В Чехии 94 400 беженцев из Украины устроились на работу

По данным на конец января, 94 400 беженцев из Украины имели работу в Чехии. Всего за прошедший год с визой временной защиты работу нашли 190 400 человек. Некоторые уже вернулись на родину или уволились.

Об этом сообщила Катерина Беранкова, пресс-секретарь Главного управления Бюро труда. Семь из десяти работников — женщины. Чаще всего беженцы занимают должности с более низкой квалификацией. Применению в квалифицированных профессиях в основном мешает языковой барьер.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) недавно заявил, что к концу прошлого года беженцы заплатили государству почти 8 млрд крон в виде налогов.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля прошлого года. С тех пор Министерство внутренних дел выдало 488 200 виз, большинство беженцев — это женщины и дети.

Люди с визой временной защиты могут работать в Чехии без препятствий, им не нужно разрешение. Работодатель обязан сообщить о работнике в бюро по трудоустройству.

По словам Беранковой, до конца января 2023 года в Чехии нашли работу в общей сложности 190 356 лиц с временной защитой, из которых 132 573 — женщины. В конце прошлого месяца работали 94 383 человека с такими визами. Наибольшее количество было в Среднечешском крае, более 16 200. За ним следовали Пльзеньский край (13 900 трудоустроенных беженцев) и Южноморавский край (10 000 человек). Людей чаще всего их сборщиками, помощниками в строительстве, на производстве и транспорте или механизаторами.

Министр труда недавно заявил, что помощь, оказанная беженцам, начинает возвращаться. «Эти люди заплатили более 4 млрд за медицинское страхование в прошлом году. В общей сложности сумма всех сборов — около 8 млрд крон. Помощь, которая была выплачена из государственного бюджета, постепенно начинает возвращаться», — сказал Юречка.

В конце января бюро по трудоустройству зарегистрировали 16 300 украинских соискателей, что примерно на 900 больше, чем в декабре. Они составили 5% от всех соискателей.

Осеннее исследование агентства PAQ Research показало, что занятость беженцев растет. В основном они работают полный день. Несмотря на более высокую квалификацию, они часто выполняют вспомогательную физическую работу.

Гораздо чаще находят работу люди со знанием чешского языка. Тем не менее только некоторые соискатели посещают курсы. Препятствием выступают нехватка денег и времени. Среди прочего эксперты рекомендуют усилить преподавание языков, ускорить признание образования и обеспечить достаточное количество мест в детских садах, чтобы родители маленьких детей могли подключиться к работе.

Бюро труда поддерживает курсы чешского языка. К настоящему времени на курсах учатся 2 838 беженцев, а завершили их 2 007 человек. «Что касается профессиональной переподготовки, их меньше. Причина в незнании чешского языка», — добавила Беранкова. В январе в профессиональной переподготовке приняли участие 18 человек с временными визами.

Источник: irozhlas.cz

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