Минфин Чехии рассказал, сколько денег потратил в текущем году на помощь украинским беженцам

​Расходы госбюджета на помощь беженцам из Украины за январь и февраль этого года составили 3,84 миллиарда крон. Это 0,17% от общих государственных расходов за этот период, сообщило 13 марта министерство финансов в Twitter. Часть этих денег получили чехи, которые предоставляли жилье беженцам.

«Самые крупные статьи расходов — это гуманитарные пособия, государственные выплаты на медицинское страхование и выплаты компенсаций тем, кто предоставил беженцам жилье», — отметили в министерстве.

Структура затрат за год не изменилась. В прошлом году расходы на размещение беженцев составили примерно шестую часть всех потраченных средств.

Министерство внутренних дел сообщило, что с начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года Чешская Республика предоставила временную защиту примерно 498 000 украинским беженцам. Большинство из них были женщины и дети. Точное количество беженцев, все еще проживающих в Чехии, неизвестно, по последним оценкам это около 300 000 человек.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил в воскресенье, что 271 000 человек подали заявки на продление временной защиты в Чешской Республике на один год до конца марта 2024 года. Беженцы должны зарегистрироваться до конца марта этого года, чтобы продлить визу, которая позволит им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Источник: novinky.cz