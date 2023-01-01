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Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам

Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 марта
20:25
551
Президент Чехии Петр Павел подписал 23 марта поправку к правилам трудоустройства и социального обеспечения украинских беженцев (так называемый закон lex Ukraine).

Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам

С 1 июля ужесточены условия для получения гуманитарной помощи для украинских беженцев. Она должна быть более адресной и первые пять месяцев после предоставления временной защиты будут оплачиваться в размере, зависящем от прожиточного минимума. Впоследствии любое требование будет привязано к прожиточному минимуму. Исключения будут сделаны для людей, которые, например, не могут работать по возрасту, уходу за маленьким ребенком, инвалидности или учебе. Для них сумма пособий будет оцениваться индивидуально.

В настоящее время ежемесячное гуманитарное пособие на первое полугодие составляет 5 000 крон на человека, при этом власти определяют социальное, доходное и имущественное положение беженца со второго месяца.

По новому закону, согласно предварительным расчетам в пояснительной записке, ежемесячное пособие для матери с доходом 20 000 крон и двух детей старше десяти лет составит 3 840 крон за первый месяц. Матери с таким же доходом и двумя детьми в возрасте до десяти лет государство платило бы 3506 крон через полгода. В обоих случаях предполагается исчисляемая стоимость жилья в размере 12 000 крон. Мать с доходом 15 000 крон и пятилетний ребенок, проживающие в Чешской Республике в течение длительного времени  в общежитии, получала бы 550 крон.

Поправка также вводит регистрацию всех трудовых договоров украинских беженцев и ограничивает время пребывания беженцев в бесплатном временном жилье до 150 дней.

Источник: novinky.cz

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