Чехия потратила на беженцев из Украины 33,5 миллиарда крон

Минфин отметил, что около 100 000 беженцев начали работать после приезда в Чехию, поэтому они возвращают деньги в чешскую экономику.

Общие расходы на беженцев с момента начала российской агрессии в феврале прошлого года до конца марта этого года составили 33,5 млрд крон. 23,4 млрд крон поступили из государственного бюджета, сообщило Министерство финансов в Twitter.

Самой большой статьей расходов стали социальные пособия, на которые было потрачено 11,1 млрд крон. Расходы на здравоохранение составили 5,6 млрд крон, а расходы на проживание — 6,8 млрд крон. Министерство ранее отмечало, что деньги, выплаченные за размещение, пошли чешским гражданам и компаниям, которые предлагали жилье беженцам.

С начала вторжения России в Украину Чешская Республика предоставила временную защиту 504 000 украинским беженцам. По данным Министерства внутренних дел, около трети беженцев вернулись в Украину. По состоянию на 1 апреля в Чешской Республике находилось около 325 000 беженцев. Почти 30% из них — дети. Две трети взрослых — женщины, а также пожилые люди.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) сообщил на этой неделе, что с марта прошлого года в Чехии официально были трудоустроены 200 000 украинских беженцев. В настоящее время около 98 000 из них работают в стране.

В прошлом году Чешская Республика получила от Банка развития Совета Европы (CEB) грант в размере 400 млн евро (9,3 млрд крон) для помощи в интеграции беженцев из Украины. Она также получила кредиты от КСР и Европейского инвестиционного банка на общую сумму 600 млн евро (14 млрд крон) для совместного финансирования гуманитарной помощи и непредвиденных государственных расходов на основные жизненные потребности беженцев. В мае прошлого года Чешская Республика получила 27,4 млн евро (638 млн крон) из фондов ЕС на помощь беженцам.

Источник: ceskenoviny.cz

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