Как будут работать магазины в Чехии 1 мая и 8 мая
22 апреля 2025
13:00
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В этом году майские праздники — День труда и День Победы — выпадают на четверг. Первый праздник отмечают ежегодно 1 мая, а День Победы — 8 мая. Действует ли в эти дни запрет на продажи в крупных магазинах в Чехии, мы рассказываем в этой статье.
В четверг, 1 мая, торговые центры, продуктовые сети и магазины будут открыты, закон запрете продаж в этот день не действует. Однако рекомендуется проверить часы работы конкретного магазина, например, на его сайте, поскольку нет закона, обязывающего магазины быть открытыми в День труда. В четверг, 8 мая, когда в Чехии отмечают День Победы, по закону крупные магазины должны быть закрыты. Это касается всех торговых учреждений площадью более 200 квадратных метров, за исключением автозаправочных станций, аптек и магазинов в аэропортах и на вокзалах. Некоторые торговые центры будут открыты, чтобы покупатели могли совершать покупки в небольших магазинах. Интернет-магазины также предлагают доставку.
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