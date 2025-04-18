Как будут работать магазины в Чехии 1 мая и 8 мая

Новости 420on 22 апреля 2025 13:00 12033

В этом году майские праздники — День труда и День Победы — выпадают на четверг. Первый праздник отмечают ежегодно 1 мая, а День Победы — 8 мая. Действует ли в эти дни запрет на продажи в крупных магазинах в Чехии, мы рассказываем в этой статье.