В Чехии должникам по налогам и социальному страхованию простят штрафы и пени

В этом году должники, как физические лица, так и индивидуальные предприниматели и компании, смогут в порядке исключения избавиться от пени и других штрафов за задолженность по налогам и социальному страхованию.



Это станет возможным благодаря правительственным поправкам, которые 17 мая одобрил чешский парламент.



«Мы продлеваем меру с 1 июля до 30 ноября. Долг должен быть выплачен до последней кроны. Воспользоваться льготой можно будет, если до 30 ноября долг будет уплачен в Чешское управление социального обеспечения. Выгода будет заключаться в отмене процентов за просрочку платежей, штрафов и пр.», — сказал Марек Выборный, председатель парламентского клуба Народной партии.



Во время обсуждения поправок в первом туре в начале апреля министр труда и социальных дел Мариан Юречка сказал, что это «дружеская рука государства», и чрезвычайные льготы могут коснуться до 715 000 человек и 265 000 компаний. По его словам, сумма прощенных штрафов и других сопутствующих расходов составит до 18 млрд крон.



Должник сам выплачивает долг по социальному обеспечению, а государство прощает штраф и расходы на принудительное взыскание. Должник подает электронную заявку через портал ведомства в период с июля по ноябрь. После выплаты долга пени и штрафы не начисляются.



Льгота будет распространяться на долги, возникшие до 30 сентября прошлого года, то есть не на вновь появившуюся задолженность. Будет также возможность погашения долга в рассрочку. Долги до 50 000 крон можно будет погасить 12 частями. Более крупные долги будут погашаться 60 частями, то есть в течение пяти лет. Однако должник должен отправить первый взнос в этом году. Если он пропустит хотя бы один из взносов, штраф не будет прощен.



Помимо этого, парламент в окончательном чтении одобрил соответствующую правительственную поправку о прощении процентов по налоговым задолженностям.



Лица, которые выплатили основную сумму долга в период с июля по ноябрь, а задолженность возникла до конца сентября прошлого года, будут иметь право на прощение штрафов и процентов. При этом они должны подать официальное заявление о прощении.



Поправка предусматривает, что судебные издержки и местные сборы, например за мусор, могилы или животных, также будут прощены. Законопроект также предусматривает прощение незначительных налоговых задолженностей, возникших до конца сентября прошлого года. Эта мера будет применяться к физическим и юридическим лицам, задолжавшим менее 200 крон в виде налогов, процентов и штрафов.



Исключение составит налог на недвижимость, для которого лимит задолженности составит 30 чешских крон. Согласно проекту, с июля задолженность будет погашаться без непосредственного обращения должника. Государство также стремится сократить расходы на администрирование этих небольших долгов.

При сумме задолженности свыше 5 000 крон можно будет распределить платеж на четыре части. Первый из них нужно будет оплатить до конца ноября этого года, а три последующих - в следующем году.







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