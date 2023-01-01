Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги

В настоящее время в Чешской Республике работают 101 600 беженцев из Украины. С начала российского вторжения на чешском рынке труда нашли работу 262 600 человек с визами временной защиты, сообщил министр труда Мариан Юречка. По его словам, девять из десяти прибывших работников платят взносы на социальное и медицинское страхование, тогда как год назад — только пять из десяти.

Данные МВД показывают, что в начале второго квартала в Чехии находилось около 221 500 беженцев трудоспособного возраста. Две трети из них составляли женщины.

«Если посмотреть на международные сравнения, то с начала войны мы добились больших успехов в увеличении доли взрослых, работающих на чешском рынке труда. Это надо ценить. Логично, что эти люди платят взносы и налоги. Примерно 90% работников застрахованы. Это люди, работающие полный или неполный день», — сказал Юречка. В середине прошлого года, по его словам, менее половины работающих беженцев платили взносы на медицинское и социальное страхование.

По состоянию на 19 июня в Чешской Республике работали 101 588 человек с визами временной защиты. С начала войны их было 262 642. Некоторые из них вернулись, некоторые сменили работу.

Беженцы с визой защиты могут работать в Чехии без препятствий, им не нужно разрешение. Работодатель должен уведомить трудовые органы об их приеме. С апреля они также сообщают о работниках в Чешское управление социального обеспечения, которое ведет учет работников с визами защиты в регистре медицинского страхования.

С июля изменится форма выплаты пособий беженцам. Государство будет оплачивать жилье в течение пяти месяцев людям, которые могут работать. После этого они должны сами оплачивать свое жилье. Выплата пособия солидарности семьям, приютившим беженцев, будет прекращена. Беженцы должны получать жилищную поддержку в качестве гуманитарного пособия. При расчете суммы будет играть роль доход беженца. Чтобы проверить это, центр занятости может запросить у работодателя справку о доходах. Ее также можно получить в управлении социального обеспечения.

Организации по оказанию помощи беженцам подвергли критике новую модель поддержки. Они отмечают, что новоприбывшие беженцы обычно работают в неквалифицированных профессиях и имеют низкий заработок. Однако даже при минимальном доходе они потеряют деньги от государства и рискуют оказаться в нищете и без жилья. По мнению представителей организаций, новая форма пособий будет стимулировать людей работать нелегально. В итоге государство потеряет сборы и налоги.

Источник: ceskenoviny.cz