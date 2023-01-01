Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги

Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 июня
17:42
241
В настоящее время в Чешской Республике работают 101 600 беженцев из Украины. С начала российского вторжения на чешском рынке труда нашли работу 262 600 человек с визами временной защиты, сообщил министр труда Мариан Юречка. По его словам, девять из десяти прибывших работников платят взносы на социальное и медицинское страхование, тогда как год назад — только пять из десяти.

Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги

Данные МВД показывают, что в начале второго квартала в Чехии находилось около 221 500 беженцев трудоспособного возраста. Две трети из них составляли женщины.

«Если посмотреть на международные сравнения, то с начала войны мы добились больших успехов в увеличении доли взрослых, работающих на чешском рынке труда. Это надо ценить. Логично, что эти люди платят взносы и налоги. Примерно 90% работников застрахованы. Это люди, работающие полный или неполный день», — сказал Юречка. В середине прошлого года, по его словам, менее половины работающих беженцев платили взносы на медицинское и социальное страхование.

По состоянию на 19 июня в Чешской Республике работали 101 588 человек с визами временной защиты. С начала войны их было 262 642. Некоторые из них вернулись, некоторые сменили работу.

Беженцы с визой защиты могут работать в Чехии без препятствий, им не нужно разрешение. Работодатель должен уведомить трудовые органы об их приеме. С апреля они также сообщают о работниках в Чешское управление социального обеспечения, которое ведет учет работников с визами защиты в регистре медицинского страхования.

С июля изменится форма выплаты пособий беженцам. Государство будет оплачивать жилье в течение пяти месяцев людям, которые могут работать. После этого они должны сами оплачивать свое жилье. Выплата пособия солидарности семьям, приютившим беженцев, будет прекращена. Беженцы должны получать жилищную поддержку в качестве гуманитарного пособия. При расчете суммы будет играть роль доход беженца. Чтобы проверить это, центр занятости может запросить у работодателя справку о доходах. Ее также можно получить в управлении социального обеспечения.

Организации по оказанию помощи беженцам подвергли критике новую модель поддержки. Они отмечают, что новоприбывшие беженцы обычно работают в неквалифицированных профессиях и имеют низкий заработок. Однако даже при минимальном доходе они потеряют деньги от государства и рискуют оказаться в нищете и без жилья. По мнению представителей организаций, новая форма пособий будет стимулировать людей работать нелегально. В итоге государство потеряет сборы и налоги.

Источник: ceskenoviny.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

 Telegram 

— Facebook

— Instagram



читайте по теме
Assets
20 июня
15:00
760
Общество
«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк
Assets
18 июня
16:54
2575
Общество
Чешский президент раскритиковал демонстрацию в Брно из-за смерти молодого цыгана
Assets
09 июня
17:01
4009
Политика
Миграционная реформа ЕС возмущает Бабиша. Он требует проведения внеочередного заседания
Assets
08 июня
11:18
3219
Жизнь
Оскорбления и насилие: в Чехии растут случаи издевательств над украинцами
Последние новости:
Assets
20 июня
17:06
314
Общество
Опрос: 40 процентов чехов выступают за легализацию проституции
Assets
20 июня
15:30
711
Общество
Насильник наказан: суд постановил, что будет афганцу за покушение на убийство и изнасилование в Чехии
Assets
20 июня
15:00
760
Общество
«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк
Assets
20 июня
13:00
888
Общество
В Чехии опасаются прихода торнадо. Погодный потенциал для его появления может сложиться уже в четверг
Assets
20 июня
12:05
1795
Общество
В пражском парке Летна изнасиловали женщину
Assets
20 июня
10:49
1290
Общество
Станцию очистки воды, отходов и сточных вод в Трнове «захватили» россияне
Assets
20 июня
09:12
394
Экономика
Прибыль чешских банков упала. Государство получит меньше, чем ожидалось, от налога на сверхприбыль
Assets
19 июня
18:22
647
Общество
В Чехии в прошлом году было сдано больше всего квартир с 2007 года
Assets
19 июня
17:15
795
Общество
В Праге двое полицейских помогли новорожденному появиться на свет
Assets
19 июня
16:45
2330
Общество
Ни шагу на розовый пляж Сардинии. Туристам, в том числе из Чехии, грозят штрафы


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка