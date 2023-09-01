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ОСАГО в Чехии подорожает на 10% в следующем году

Новости 420on
2 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
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Обязательное страхование гражданской ответственности водителей в следующем году подорожает в среднем на 10%. В группах риска (молодые люди до 28 лет из крупных городов) цены могут вырасти сильнее, в то время как люди за 40 и из небольших городов могут рассчитывать на рост цен примерно на 1%.
«Мы ожидаем, что в следующем году инфляция вырастет примерно на 10%, и тарифы обязательного страхования ответственности могут последовать за ней», — говорит Милан Каня, пресс-секретарь страховой компании Kooperativa.

Страховой тариф зависит не только от возраста водителя, но и от его способностей. Важную роль играет и регион. Там, где больше аварий, страховые взносы выше. 

«Самой дорогой является Прага, а самой дешевой — Злинский регион или Высочина», — говорит Михал Штерба, руководитель группы автострахования Srovnejto.cz.

Например, водитель 42 лет, не совершавший аварий в течение десяти лет и ежегодно проезжающий около 15 тыс. км, заплатит за страхование ответственности в Праге более 3 100 крон, а аналогичный водитель из Ждяра-над-Сазавой на 1000 крон меньше.

«Нам придется отразить и инфляцию, и, конечно же, растущее число повреждений, а также более дорогие материалы и цены на рабочую силу на станциях технического обслуживания», — говорит Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišt’ovna.

Доплачивать будут не только владельцы автомобилей, но и владельцы сегвеев и электроскутеров. "Мы ожидаем, что тарифы будут аналогичны тарифам на небольшие мотоциклы, — говорит Каня. Это касается и скутеров, которые могут развивать скорость более 25 км/ч. Однако при совместном использовании мотоциклисты могут этого и не заметить.

Если электроскутеры будут подлежать страхованию ответственности, то электровелосипеды — нет.


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Чехия Автомобили страхование

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