Дефицит бюджета в Чехии — 250 млрд крон. Деньги будут поступать и от украинцев

Правительство Фиалы хочет получить в следующем году дефицит в размере 252 млрд крон. Дефицит во многом обусловлен военными расходами и пенсиями, которые по закону должны расти в соответствии с инфляцией. Расходы на образование, где первоначально грозило сокращение, также немного увеличатся.

Ожидается, что экономии бюджета будут способствовать иммигранты. По словам Станюры, правительство увеличило оценку налоговых и страховых поступлений на 6 млрд крон по сравнению с первоначальным планом, причем большую часть этих поступлений должны обеспечить украинцы, бежавшие от войны, а также новый, более благожелательный режим трудовой миграции. В общей сложности в следующем году ожидается появление 40 000 новых налогоплательщиков из-за рубежа.

«Это только проект бюджета, который поступает в Палату депутатов. Все, что было до этого, — рабочие материалы», — заявил вечером после заседания правительства премьер-министр Петр Фиала (ODS).

Бюджет включает в себя весь консолидированный пакет сокращений и налоговых изменений, представленный весной. В Палате депутатов он перешел к заключительному третьему чтению, но оппозиция успешно его блокирует. Дебаты по нему начались в прошлую пятницу, продолжились в среду перед обсуждением бюджета и могут затянуться, учитывая право оппозиции укладываться в парламентские сроки. «Мы всегда закрываем сессию после 14:00», — сказала заместитель лидера ANO Алена Шиллерова.

Дефицит бюджета по-прежнему значительно превышает уровень, существовавший до пандемии, но снижается по сравнению с этим и предыдущими годами. Основная причина — прекращение субсидирования энергетики. С одной стороны, в январе заканчивается действие предельных цен на электроэнергию и газ, но, с другой стороны, большая часть начислений солнечным электростанциям и дистрибьюторам также будет перекладываться государством на потребителей. В этом году государство помогло с этими регулируемыми платежами, но на следующий год оно сокращает помощь до 9,35 млрд крон, что в разы меньше уровня этого года.

«Налогоплательщики не могут позволить себе тратить больше на энергоносители. Мы выбрали другие приоритеты», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS), добавив, что цены на электроэнергию и газ сами по себе снова снижаются благодаря конкуренции со стороны трейдеров и должны примерно компенсировать рост регулируемых статей.

Расходы на образование увеличатся с 265 млрд до 269 млрд крон. Увеличение расходов должно покрыть обещанное повышение зарплаты учителей до 130% от средней зарплаты, однако в расчете есть и экономия. За основу будет взята не средняя зарплата по стране в следующем или текущем году, а прошлогодняя — 38 911 крон. За счет инфляции бюджет сэкономит на этом, но для преподавателей это будет лишь минимальное улучшение по сравнению с нынешней ситуацией. Кроме того, под угрозой находятся доходы непедагогического персонала. Министерство образования представит подробную информацию о том, как укладываться в бюджет, на следующей неделе.











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