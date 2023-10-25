В Чехии станут еще жестче наказывать за отмывание денег

Закон о борьбе с отмыванием денег, известный также под английской аббревиатурой AML, позволяет выявлять реальных владельцев компаний и проводить расследование происхождения активов или подозрительных финансовых операций. В частности, закон налагает обязанность по проверке клиентов на те хозяйствующие субъекты, которые могут быть вовлечены в операции, предназначенные для отмывания денег или финансирования терроризма. Это касается, например, кредитных организаций, агентств недвижимости, аудиторов и доверительных управляющих трастовыми фондами.



Поправка расширяет круг субъектов. Кроме того, вводится требование о проверке клиентов со стороны специалистов по банкротству, арбитражных управляющих и операторов онлайн-лотерей и онлайн-бинго. Кроме того, в проекте прямо упоминаются трейдеры драгоценных металлов, поскольку в действующей редакции было неясно, подпадают ли они под действие закона. По словам Министерства финансов, расширение сферы действия закона продиктовано практическим опытом.



Поправка также увеличивает верхний предел штрафа для физических лиц за непроведение проверки учреждений, подпадающих под действие закона, до 1 млн чешских крон. Согласно пояснительной записке, действующий максимальный штраф в размере 100 000 крон не отвечает требованию «достаточной сдерживающей эффективности».



Предложение также вводит возможность не проводить проверку клиента, если существует риск, что такая проверка может стать для клиента предупреждением о возможном вмешательстве Управления финансового анализа (FAÚ). Однако в случае непроведения проверки организации, подпадающие под действие закона, должны будут немедленно уведомить FAÚ о подозрительном бизнесе. В пояснительной записке к законопроекту Минфин отметил, что рассчитывает на то, что данное положение будет использоваться только в исключительных случаях.