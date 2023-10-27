Для многих людей важно иметь на руках диплом, подтверждающий их образование, и все чаще им требуется подтверждать его и в интернете. Сделать так, чтобы было понятно, что диплом подлинный, не так просто. Чтобы переводить документы, дипломы и сертификаты в цифровой формат, Сергей Бутко и Влад Турак, два опытных стартапера из Украины, переехавшие в Польшу десять лет назад, два года назад запустили стартап Certifier. Они нашли для него более 400 корпоративных клиентов и уже привлекли миллионы на его развитие.



А все потому, что цифровые сертификаты позволяют одним щелчком мыши выдавать их по заданному шаблону или по собственным представлениям и рассылать в массовом порядке, поддерживая при этом аутентификацию и анализ. Кроме того, организация получает возможность отслеживать, где студент использует сертификат, куда он его передает и для чего. Среди клиентов компании — Avon Canada, Университет штата Иллинойс и школьный округ Оксфорда. Почти 800 000 человек получили цифровой сертификат с помощью этой платформы.



«Даже в цифровую эпоху стремление людей к признанию не исчезло. Напротив, оно останется важнейшим аспектом глобальной культуры», — убежден в будущем различных сертификатов Сергей Бутко, соучредитель и генеральный директор компании Certifier.



В общей сложности 700 000 евро, или более 17 млн крон, было направлено им в рамках посевного раунда инвесторами, возглавляемыми польской компанией Movens Capital. В нем также приняли участие Funding Box Deep Tech Fund и BlackPearls. Чешская Depo Ventures также внесла в общей сложности 100 000 евро, или почти 2,5 млн крон.



«Цифровизация — это явный тренд в области дипломов и сертификатов. Это нишевый рынок, но он еще достаточно велик и пока не заполнен», — говорит Ян Крахулик, партнер инвестиционной группы Depo Ventures. По его словам, пути расширения стартапа велики — и это уже подтвердилось. «В настоящее время рост даже выше, чем первоначальный прогноз, который мы делали, когда только начали переговоры с командой Certifier», — говорит он.



По данным исследования компании Future Market Insights, мировой рынок цифровых сертификатов в настоящее время оценивается в 1,6 млрд долларов. Ожидается, что в ближайшие десять лет его объем превысит 6 млрд долл. Что касается компании Certifier, то более 80% ее доходов приходится на Великобританию, США и Канаду.



Для основателей компании это далеко не первый стартап. Турак основал один из самых популярных в Украине образовательных порталов для школьников, который привлекает более миллиона пользователей в месяц. Бутко был одним из основателей компании CallPage, которая помогает компаниям связываться с клиентами и наоборот, и занимал должность ее CMO. Стартап получил финансирование в размере 4,5 млн долларов и в 2021 году был приобретен американской технологической компанией Saas Labs.