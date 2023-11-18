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С декабря оформление пособий на жилье в Чехии будет полностью переведено в цифровой формат
20 ноября 2023
08:30
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С декабря жилищные пособия в Чехии можно будет оформлять полностью в цифровом виде. Это позволит упростить процесс. Об этом заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) в программе на Prima CNN News. По данным Министерства труда, в сентябре этого года бюро по трудоустройству выплатили около 272 400 жилищных пособий. Год назад этот показатель составлял 188 300.
Теневой министр труда Алеш Юхелка из оппозиционного движения ANO отметил, что можно ожидать роста числа получателей пособий в связи с возможным повышением цен на энергоносители.
«С декабря жилищное пособие в любом случае будет администрироваться в интерфейсе JENDA (единой системы пособий), так же как сейчас „родительское“ пособие... Уже давно существует критика, что система социального обеспечения непрозрачна, забюрократизирована и что люди не обращаются за пособиями. Мы приняли ряд мер по упрощению системы, чтобы быть ближе к клиенту. С декабря мы еще больше упростим эту систему», — сказал Юречка.
С лета прошлого года люди могут подавать заявления на получение жилищных пособий через интернет. Формы заявлений были упрощены. Однако цифровая обработка заявлений пока невозможна. Полностью в электронном виде чиновники могут обрабатывать только родительские пособия. С декабря будет переведено в цифровой формат и оформление жилищных пособий. Ранее Юречка заявлял, что следующим будет добавлено детское пособие, а затем и другие пособия.
Жилищное пособие может быть получено домохозяйствами, для которых 30% дохода недостаточно для оплаты адекватного жилья. Размер пособия составляет разницу между стоимостью жилья, соответствующей государственным стандартам, и 0,3-кратным размером дохода. В связи с повышением предельного норматива для расчета пособия увеличился и размер пособия. В сентябре пособие на жилье получали 272 390 домохозяйств. Бюро по трудоустройству перечислили им 1,72 млрд крон. Средний размер пособия составил 6 304 кроны. В сентябре прошлого года чиновники выплатили 188 278 жилищных пособий на сумму 766,6 млн крон. В среднем на одно домохозяйство приходилось 4 077 крон.
Эксперты считают, что число получателей пособий может увеличиться в связи с возможным ростом цен на энергоносители. По мнению Юхелки, правительство «ничего не может сделать» с ростом цен. По мнению Юречки, для большинства домохозяйств цены останутся такими же, как и в этом году, а для некоторых могут даже снизиться.
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