С декабря оформление пособий на жилье в Чехии будет полностью переведено в цифровой формат

Теневой министр труда Алеш Юхелка из оппозиционного движения ANO отметил, что можно ожидать роста числа получателей пособий в связи с возможным повышением цен на энергоносители.

«С декабря жилищное пособие в любом случае будет администрироваться в интерфейсе JENDA (единой системы пособий), так же как сейчас „родительское“ пособие... Уже давно существует критика, что система социального обеспечения непрозрачна, забюрократизирована и что люди не обращаются за пособиями. Мы приняли ряд мер по упрощению системы, чтобы быть ближе к клиенту. С декабря мы еще больше упростим эту систему», — сказал Юречка.

С лета прошлого года люди могут подавать заявления на получение жилищных пособий через интернет. Формы заявлений были упрощены. Однако цифровая обработка заявлений пока невозможна. Полностью в электронном виде чиновники могут обрабатывать только родительские пособия. С декабря будет переведено в цифровой формат и оформление жилищных пособий. Ранее Юречка заявлял, что следующим будет добавлено детское пособие, а затем и другие пособия.

Жилищное пособие может быть получено домохозяйствами, для которых 30% дохода недостаточно для оплаты адекватного жилья. Размер пособия составляет разницу между стоимостью жилья, соответствующей государственным стандартам, и 0,3-кратным размером дохода. В связи с повышением предельного норматива для расчета пособия увеличился и размер пособия. В сентябре пособие на жилье получали 272 390 домохозяйств. Бюро по трудоустройству перечислили им 1,72 млрд крон. Средний размер пособия составил 6 304 кроны. В сентябре прошлого года чиновники выплатили 188 278 жилищных пособий на сумму 766,6 млн крон. В среднем на одно домохозяйство приходилось 4 077 крон.

Эксперты считают, что число получателей пособий может увеличиться в связи с возможным ростом цен на энергоносители. По мнению Юхелки, правительство «ничего не может сделать» с ростом цен. По мнению Юречки, для большинства домохозяйств цены останутся такими же, как и в этом году, а для некоторых могут даже снизиться.