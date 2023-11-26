Закрытие счета в Fio Banka обернулось ловушкой — история клиента

Осторожность при оформлении платежей в интернет-банке необходима не только из-за многочисленных попыток мошенничества. Иногда достаточно нескольких щелчков мышью, и владелец счета может потерять крупную сумму из-за своей невнимательности. С точки зрения условий банка все в порядке. А вот отменить такую операцию может быть не так просто.



Петр Полак, клиент Fio banka (личность клиента известна редакции, но имя изменено). Он опытный IT-сотрудник, раньше работал в банке. Хотя он является гражданином Чехии, у него были счета и в словацкой части Fio banka. Основной счет он вел в евро и открыл так называемый субсчет в кронах. Он выполнял функции сберегательного счета.



Год назад Полак решил закрыть сберегательный счет в чешских кронах. В то время инфляция уже была высокой, и он хотел разместить свои деньги в другом месте.



«Тогда я задал в меню команду об отмене счета и последовал предложенным мне инструкциям, понимая, что обычно система спрашивает, куда я хочу перевести деньги, или переводит их на основной счет в той же валюте. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что средства в кронах были переведены на мой основной счет в евро, при этом банк не предупредил меня во время операции, что это настолько серьезная транзакция», — рассказывает клиент Fio banka.



Проблемы, возникшие при проведении операции, были связаны с курсовой разницей. При продаже иностранной валюты курс ниже, чем при ее покупке.



«В тот момент я понес бы немедленные убытки в размере 135 869 крон по этой операции с обратным переводом по курсу банка», — подсчитал Полак.



Опасения по поводу спекуляций

Клиент Fio banka сразу же осознал свое затруднительное положение. Он немедленно связался с банком и потребовал отменить операцию и вернуть деньги на первоначальный сберегательный счет, на котором они хранились в кронах. По словам Полака, хотя вначале казалось, что отменить операцию удастся, исходя из первоначального общения с банком, последовал ответный удар.



«Примерно через неделю мне позвонил человек из банка, и то, что он сказал, буквально повергло меня в шок. Они сказали, чтобы я конвертировал свои евро обратно в кроны, и они рассмотрят возможность компенсации этой моей потери», — рассказал Полак.



В Fio banka и слышать не хотели о простом возмещении всей суммы операции. «Если бы банк разрешил проведение запрошенных операций повсеместно, это, скорее всего, привело бы к спекулятивному поведению клиентов, и банк понес бы значительные убытки», — говорится в документе Fio banka, с которым редакция ознакомилась в рамках данного дела.



Первоначально банк не уточнил сумму предлагаемой компенсации. Полак решил не принимать предложение, опасаясь дальнейших курсовых потерь. Напротив, банк обосновал необходимость конвертации евро обратно в кроны, чтобы можно было точно оценить потери от курсовой разницы.



В прошлом году перед Рождеством Fio banka снова связался с Полаком. И снова предложил урегулировать ситуацию, на этот раз даже компенсировать «значительную часть» курсовых потерь. Однако условием было то, что клиент переведет свои деньги со счета в евро на счет в кронах.



Страх потерь

Однако Полак вновь отклонил это предложение. Причинами, как и в первом случае, стали опасения дальнейших курсовых потерь и неустановленная сумма, которую банк намеревался вернуть.

Однако то, что банк и слышать не хотел о том, что, помимо курсовых потерь, ему придется возместить клиенту еще и потерю процентов в размере шести процентов годовых, также заставило его отказаться от предложения. Банк отказался, заявив, что не нарушил никаких положений, и поэтому, согласно документам, с которыми ознакомилась редакция, Полак не понес никакого ущерба.



Полак обратился в Финансовый арбитр — организацию, призванную разрешать споры на финансовом рынке во внесудебном порядке. Однако и там клиент Fio banka не добился успеха. По окончании своего расследования финансовый арбитр Моника Неделкова заявила, что все произошло по правилам, говорится в документе, с которым ознакомилась редакция.



Во время рассмотрения спора финансовым арбитром банк впервые назвал конкретную сумму, которую он предложил Полаку в качестве компенсации курсовых потерь. Точная сумма компенсации была предложена Fio banka только через три четверти года после того, как Полак приступил к урегулированию спора с учреждением.



В частности, Fio banka предложил возместить Полаку примерно 131 000 чешских крон. Это на пять тысяч крон меньше, чем сумма курсовых потерь, рассчитанная самим клиентом.



Соблюдение правил

Весь этот случай интересен, в том числе, и тем, что банк, по имеющейся информации, действительно не сделал ничего такого, что нарушало бы его правила и условия. В данном случае перевод денег со счета в кронах на счет в евро соответствовал тем настройкам, которые клиент имел в Fio banka.



Теперь Полак признает, что, возможно, был неосторожен. Однако при этом он повторяет основной тезис своей истории. Он заключается в том, что банк не предупредил его должным образом о рисках при заключении сделки. Хотя все было сделано в соответствии с условиями Fio Banka, с этической точки зрения, по мнению Полака, это было неправильно.



Fio Banka возражает против этого именно потому, что он не сделал ничего, что не соответствовало бы условиям.



«Клиент может установить в реквизитах конкретного счета, что должно произойти с остатком в случае аннулирования счета. И, следовательно, он сам может контролировать, на какой счет, в какой валюте будет отправлен остаток. При аннулировании счета клиент может видеть, будет ли остаток переведен на счет или выплачен наличными», — ответил Якуб Герерманек, пресс-секретарь Fio banka в целом. Банк не комментирует конкретные случаи в силу банковской тайны.



«Если клиент сам не устанавливает способ распоряжения остатком иначе, в соответствии со своими требованиями, то при аннулировании субсчета перевод остатка субсчета на основной текущий счет предварительно устанавливается», — добавил представитель банка.



Соглашение на столе

Через год после операции со счетами Полака Fio banka направил Полаку проект мирового соглашения. Он включал в себя выплату курсовой разницы, а также положение, запрещающее Полаку рассказывать о своем деле под угрозой штрафа. Эти санкции стали одной из причин, по которой клиент до сих пор отказывался подписывать соглашение.



Тем не менее, чтобы разрешить неприятную ситуацию, Полак, несмотря на опасения дальнейших курсовых потерь, в октябре перевел свои средства из евро в кроны в соответствии с указаниями банка.



«Во время перевода из евро в кроны меня поразила одна вещь. Перед подтверждением операции в приложении появилось сообщение: «Внимание: целевой счет в Fio Banka открыт в другой валюте, чем та, в которой вы вводите перевод. Пожалуйста, проверьте, правильную ли валюту вы выбрали для платежа», — говорит клиент банка.



«Но это полностью противоречит тому факту, что при аннулировании сберегательного счета в Fio такого сообщения не было. И это то, на что я указывал весь год, что я не был достаточно информирован о конвертации из одной валюты в другую», — заключил он.