ТАБЛИЦА: Энергия в Чехии подешевела — появилось множество новых предложений

Тарифы на электроэнергию Компания Потребление (кВт*ч) Стоимость электроэнергии (крон) Всего в год, включая прочие платежи (крон) MND Jaro 26 Online 7,46 7 460 9 233 Tedom на месяц (февраль) 7,13 7 130 9 902 Centropol Fixně online на первый год 7,38 7 380 9 948 E.ON Variant PRO 12 7,54 7 540 10 168 PRE Proud Fix do 31.12.2025 7,93 7 930 10 702 PRE Proud Basic 8,10 8 100 10 872 ČEZ Elektřina с января 2024 8,12 8 120 11 168 ČEZ Elektřina акция на год 8,16 8 160 11 208 innogy Standard 8,44 8 440 11 332

Тарифы на электроэнергию Компания Потребление (кВт*ч) Стоимость электроэнергии (в кронах) Всего в год, включая прочие платежи (в кронах) MND Jaro 26 Online 7,46 14 920 16 696 Tedom на месяц (декабрь) 7,13 14 260 17 032 Centropol Fixně на первый год 7,38 14 760 17 256 E.ON Variant PRO 12 7,54 15 080 17 708 PRE Proud Fix до 31.12.2025 7,93 15 860 18 632 PRE Proud Basic 8,10 16 200 18 972 ČEZ Elektřina с января 2024 8,12 16 240 19 288 ČEZ Elektřina акция на год 8,16 16 320 19 368 innogy Standard 8,44 16 880 19 772

Тарифы на электроэнергию Компания Потребление (кВт*ч) Стоимость электроэнергии (в кронах) Всего в год, включая прочие платежи (в кронах) MND Jaro 26 Online 7,46 22 380 25 944 Tedom на месяц (декабрь) 7,13 21 390 25 950 Centropol Fixně на первый год 7,38 22 140 26 496 E.ON Variant PRO 12 7,54 22 620 27 036 PRE Proud Fix до 31.12.2025 7,93 23 790 28 350 PRE Proud Basic 8,10 24 300 28 860 ČEZ Elektřina c января 2024 8,12 24 360 29 196 ČEZ Elektřina акция на год 8,16 24 480 29 316 innogy Standard 8,44 25 320 30 000

Например, у E.ON есть новое предложение для тех, кто переходит к нему на один год по цене 7,54 чешских крон за киловатт-час, в то время как существующие клиенты могут заключить договор на два года по цене на 50 геллеров выше. Это означает разницу в 1 500 чешских крон при среднем годовом потреблении 3 000 кВт-ч. Также в MND новые клиенты с тарифом «Весна 26» сэкономят на потреблении газа.«Сейчас ситуация еще более благоприятная, чем в конце прошлого года, когда цены на электроэнергию упали ниже 100 евро за мегаватт-час. Сейчас она составляет менее восьмидесяти евро», — сказал Právo аналитик ENA Йиржи Гавор.«Это отражает относительно низкий спрос со стороны европейских экономик. Что плохо для экономики, то хорошо для потребителей, поэтому крупные и мелкие поставщики корректируют свои предложения», — добавил он.Эксперты ожидают дальнейшего падения цен и теперь советуют воздерживаться от длительных сроков или вовсе избегать их. Даже Радим Дохнал, аналитик Capitalinked, считает, что низкие цены на энергию, скорее всего, сохранятся. Риском для их роста станет ухудшение геополитической ситуации.«Годовая фиксация, особенно для крупных компаний, содержит слишком большую маржу. На данный момент я рекомендую не фиксировать и ориентироваться на текущие цены. Если вы хотите зафиксировать цену, пусть делают это максимум на год», — сказал он Právo.По словам Гавора, долгосрочная фиксация также мешает клиентам извлекать выгоду из текущего развития событий. «В первой половине года я по-прежнему ожидаю улучшения предложений для новых клиентов. Я бы не стал брать на себя обязательства на три года, а подождал бы. Если есть хорошее предложение, то целесообразно заключить договор на год. Или же существуют краткосрочные ежемесячные фиксации», — сказал он.Он не рекомендовал бы устанавливать долгосрочную фиксацию до второй половины года. «Падение цен не будет продолжаться бесконечно. Ко второй половине года падение цен будет полностью отражать оптовые цены. В этот период я бы уже не боялся долгосрочной фиксации, которая является очень хорошим инструментом, когда рыночные цены находятся около минимума», — добавил Гавор.При небольшом потреблении электроэнергии в объеме около 1 000 киловатт-часов годовые платежи по обычной распределительной ставке составляют сейчас от 9 000 до 11 000 чешских крон. По сравнению с ценами в конце года это примерно на три сотни меньше.При обычном, утроенном потреблении годовые платежи теперь составляют от 26 000 до 30 000 чешских крон, тогда как в декабре платежи часто начинались с 28 000 чешских крон в год.Цены на газ также снизились, но фиксированные ежемесячные платежи значительно выросли — более чем на 100 чешских крон в месяц.Домохозяйство, которое готовит пищу на газе и имеет годовое потребление восемьдесят кубометров, заплатит в MND 3 613 чешских крон в год, но у некоторых поставщиков эта сумма может превышать 5 000 чешских крон.Люди, которые также нагревают воду с помощью газа и имеют годовое потребление 1800 кубометров, по нынешним ценам будут платить от 39 до 58 тысяч крон в год. Pražská plynárenská — самый выгодный из сравниваемых тарифов.А семьи в доме, которые используют газ не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, и потребляют три тысячи кубометров в год, заплатят от 62 до 94 тысяч крон. Таким образом, выбирая поставщика, можно ежегодно экономить десятки тысяч.Еще дешевле, чем отопление электричеством или газом, обходятся древесные пеллеты, а еще дешевле — дрова или уголь.По данным Кластера, цены на чешские пеллеты останутся на уровне семи-восьми крон за килограмм. В январе прошлого года пеллеты стоили в два раза дороже. Они будут дешеветь до весны, когда они неизменно становятся самыми дешевыми, поскольку отопительный сезон заканчивается.Рекомендуется покупать в апреле или мае, когда они обычно на пятую часть дешевле, чем осенью.Однако цены до вторжения России в Украину, когда пеллеты стоили около шести крон за килограмм, вряд ли вернутся из-за инфляции и повышения НДС. С этого года налог на древесину и древесное топливо вырос с 15 до 21%.Основное различие между дровяным и пеллетным котлом заключается в сложности эксплуатации. Пеллетные котлы не требуют трудозатрат, небольшие прессованные ролики подаются в котел автоматически. Котел сам включается, сам обеспечивает себя питанием и сам очищается.