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ТАБЛИЦА: Энергия в Чехии подешевела — появилось множество новых предложений
6 февраля 2024
15:00
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Перейдя к новому поставщику электроэнергии, домохозяйства могут сэкономить тысячи крон в год. Поставщики конкурируют между собой, предлагая новые предложения, среди которых последнее — Centropol или MND. Клиенты, которые уходят от своего поставщика и выбирают нового, обычно получают самые выгодные цены.
СКОЛЬКО ВЫ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Потребление 1000 кВтч, D02d, 1x20A
Тарифы на электроэнергию
Потребление 2000 кВтч, D02d, 1x25A
Тарифы на электроэнергию
Потребление 3000 кВтч, D02d, 3x25A
Тарифы на электроэнергию
Например, у E.ON есть новое предложение для тех, кто переходит к нему на один год по цене 7,54 чешских крон за киловатт-час, в то время как существующие клиенты могут заключить договор на два года по цене на 50 геллеров выше. Это означает разницу в 1 500 чешских крон при среднем годовом потреблении 3 000 кВт-ч. Также в MND новые клиенты с тарифом «Весна 26» сэкономят на потреблении газа.
«Сейчас ситуация еще более благоприятная, чем в конце прошлого года, когда цены на электроэнергию упали ниже 100 евро за мегаватт-час. Сейчас она составляет менее восьмидесяти евро», — сказал Právo аналитик ENA Йиржи Гавор.
«Это отражает относительно низкий спрос со стороны европейских экономик. Что плохо для экономики, то хорошо для потребителей, поэтому крупные и мелкие поставщики корректируют свои предложения», — добавил он.
Не фиксируйте цены на длительный срок
Эксперты ожидают дальнейшего падения цен и теперь советуют воздерживаться от длительных сроков или вовсе избегать их. Даже Радим Дохнал, аналитик Capitalinked, считает, что низкие цены на энергию, скорее всего, сохранятся. Риском для их роста станет ухудшение геополитической ситуации.
«Годовая фиксация, особенно для крупных компаний, содержит слишком большую маржу. На данный момент я рекомендую не фиксировать и ориентироваться на текущие цены. Если вы хотите зафиксировать цену, пусть делают это максимум на год», — сказал он Právo.
По словам Гавора, долгосрочная фиксация также мешает клиентам извлекать выгоду из текущего развития событий. «В первой половине года я по-прежнему ожидаю улучшения предложений для новых клиентов. Я бы не стал брать на себя обязательства на три года, а подождал бы. Если есть хорошее предложение, то целесообразно заключить договор на год. Или же существуют краткосрочные ежемесячные фиксации», — сказал он.
Он не рекомендовал бы устанавливать долгосрочную фиксацию до второй половины года. «Падение цен не будет продолжаться бесконечно. Ко второй половине года падение цен будет полностью отражать оптовые цены. В этот период я бы уже не боялся долгосрочной фиксации, которая является очень хорошим инструментом, когда рыночные цены находятся около минимума», — добавил Гавор.
Экономия исчисляется десятками тысяч
При небольшом потреблении электроэнергии в объеме около 1 000 киловатт-часов годовые платежи по обычной распределительной ставке составляют сейчас от 9 000 до 11 000 чешских крон. По сравнению с ценами в конце года это примерно на три сотни меньше.
При обычном, утроенном потреблении годовые платежи теперь составляют от 26 000 до 30 000 чешских крон, тогда как в декабре платежи часто начинались с 28 000 чешских крон в год.
Цены на газ также снизились, но фиксированные ежемесячные платежи значительно выросли — более чем на 100 чешских крон в месяц.
Домохозяйство, которое готовит пищу на газе и имеет годовое потребление восемьдесят кубометров, заплатит в MND 3 613 чешских крон в год, но у некоторых поставщиков эта сумма может превышать 5 000 чешских крон.
Люди, которые также нагревают воду с помощью газа и имеют годовое потребление 1800 кубометров, по нынешним ценам будут платить от 39 до 58 тысяч крон в год. Pražská plynárenská — самый выгодный из сравниваемых тарифов.
А семьи в доме, которые используют газ не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, и потребляют три тысячи кубометров в год, заплатят от 62 до 94 тысяч крон. Таким образом, выбирая поставщика, можно ежегодно экономить десятки тысяч.
Килограмм пеллет менее чем за восемь крон
Еще дешевле, чем отопление электричеством или газом, обходятся древесные пеллеты, а еще дешевле — дрова или уголь.
По данным Кластера, цены на чешские пеллеты останутся на уровне семи-восьми крон за килограмм. В январе прошлого года пеллеты стоили в два раза дороже. Они будут дешеветь до весны, когда они неизменно становятся самыми дешевыми, поскольку отопительный сезон заканчивается.
Рекомендуется покупать в апреле или мае, когда они обычно на пятую часть дешевле, чем осенью.
Однако цены до вторжения России в Украину, когда пеллеты стоили около шести крон за килограмм, вряд ли вернутся из-за инфляции и повышения НДС. С этого года налог на древесину и древесное топливо вырос с 15 до 21%.
Основное различие между дровяным и пеллетным котлом заключается в сложности эксплуатации. Пеллетные котлы не требуют трудозатрат, небольшие прессованные ролики подаются в котел автоматически. Котел сам включается, сам обеспечивает себя питанием и сам очищается.
Потребление 1000 кВтч, D02d, 1x20A
|Компания
|Потребление (кВт*ч)
|Стоимость электроэнергии (крон)
|Всего в год, включая прочие платежи (крон)
|MND Jaro 26 Online
|7,46
|7 460
|9 233
|Tedom на месяц (февраль)
|7,13
|7 130
|9 902
|Centropol Fixně online на первый год
|7,38
|7 380
|9 948
|E.ON Variant PRO 12
|7,54
|7 540
|10 168
|PRE Proud Fix do 31.12.2025
|7,93
|7 930
|10 702
|PRE Proud Basic
|8,10
|8 100
|10 872
|ČEZ Elektřina с января 2024
|8,12
|8 120
|11 168
|ČEZ Elektřina акция на год
|8,16
|8 160
|11 208
|innogy Standard
|8,44
|8 440
|11 332
Потребление 2000 кВтч, D02d, 1x25A
|Компания
|Потребление (кВт*ч)
|Стоимость электроэнергии (в кронах)
|Всего в год, включая прочие платежи (в кронах)
|MND Jaro 26 Online
|7,46
|14 920
|16 696
|Tedom на месяц (декабрь)
|7,13
|14 260
|17 032
|Centropol Fixně на первый год
|7,38
|14 760
|17 256
|E.ON Variant PRO 12
|7,54
|15 080
|17 708
|PRE Proud Fix до 31.12.2025
|7,93
|15 860
|18 632
|PRE Proud Basic
|8,10
|16 200
|18 972
|ČEZ Elektřina с января 2024
|8,12
|16 240
|19 288
|ČEZ Elektřina акция на год
|8,16
|16 320
|19 368
|innogy Standard
|8,44
|16 880
|19 772
Потребление 3000 кВтч, D02d, 3x25A
|Компания
|Потребление (кВт*ч)
|Стоимость электроэнергии (в кронах)
|Всего в год, включая прочие платежи (в кронах)
|MND Jaro 26 Online
|7,46
|22 380
|25 944
|Tedom на месяц (декабрь)
|7,13
|21 390
|25 950
|Centropol Fixně на первый год
|7,38
|22 140
|26 496
|E.ON Variant PRO 12
|7,54
|22 620
|27 036
|PRE Proud Fix до 31.12.2025
|7,93
|23 790
|28 350
|PRE Proud Basic
|8,10
|24 300
|28 860
|ČEZ Elektřina c января 2024
|8,12
|24 360
|29 196
|ČEZ Elektřina акция на год
|8,16
|24 480
|29 316
|innogy Standard
|8,44
|25 320
|30 000
Например, у E.ON есть новое предложение для тех, кто переходит к нему на один год по цене 7,54 чешских крон за киловатт-час, в то время как существующие клиенты могут заключить договор на два года по цене на 50 геллеров выше. Это означает разницу в 1 500 чешских крон при среднем годовом потреблении 3 000 кВт-ч. Также в MND новые клиенты с тарифом «Весна 26» сэкономят на потреблении газа.
«Сейчас ситуация еще более благоприятная, чем в конце прошлого года, когда цены на электроэнергию упали ниже 100 евро за мегаватт-час. Сейчас она составляет менее восьмидесяти евро», — сказал Právo аналитик ENA Йиржи Гавор.
«Это отражает относительно низкий спрос со стороны европейских экономик. Что плохо для экономики, то хорошо для потребителей, поэтому крупные и мелкие поставщики корректируют свои предложения», — добавил он.
Не фиксируйте цены на длительный срок
Эксперты ожидают дальнейшего падения цен и теперь советуют воздерживаться от длительных сроков или вовсе избегать их. Даже Радим Дохнал, аналитик Capitalinked, считает, что низкие цены на энергию, скорее всего, сохранятся. Риском для их роста станет ухудшение геополитической ситуации.
«Годовая фиксация, особенно для крупных компаний, содержит слишком большую маржу. На данный момент я рекомендую не фиксировать и ориентироваться на текущие цены. Если вы хотите зафиксировать цену, пусть делают это максимум на год», — сказал он Právo.
По словам Гавора, долгосрочная фиксация также мешает клиентам извлекать выгоду из текущего развития событий. «В первой половине года я по-прежнему ожидаю улучшения предложений для новых клиентов. Я бы не стал брать на себя обязательства на три года, а подождал бы. Если есть хорошее предложение, то целесообразно заключить договор на год. Или же существуют краткосрочные ежемесячные фиксации», — сказал он.
Он не рекомендовал бы устанавливать долгосрочную фиксацию до второй половины года. «Падение цен не будет продолжаться бесконечно. Ко второй половине года падение цен будет полностью отражать оптовые цены. В этот период я бы уже не боялся долгосрочной фиксации, которая является очень хорошим инструментом, когда рыночные цены находятся около минимума», — добавил Гавор.
Экономия исчисляется десятками тысяч
При небольшом потреблении электроэнергии в объеме около 1 000 киловатт-часов годовые платежи по обычной распределительной ставке составляют сейчас от 9 000 до 11 000 чешских крон. По сравнению с ценами в конце года это примерно на три сотни меньше.
При обычном, утроенном потреблении годовые платежи теперь составляют от 26 000 до 30 000 чешских крон, тогда как в декабре платежи часто начинались с 28 000 чешских крон в год.
Цены на газ также снизились, но фиксированные ежемесячные платежи значительно выросли — более чем на 100 чешских крон в месяц.
Домохозяйство, которое готовит пищу на газе и имеет годовое потребление восемьдесят кубометров, заплатит в MND 3 613 чешских крон в год, но у некоторых поставщиков эта сумма может превышать 5 000 чешских крон.
Люди, которые также нагревают воду с помощью газа и имеют годовое потребление 1800 кубометров, по нынешним ценам будут платить от 39 до 58 тысяч крон в год. Pražská plynárenská — самый выгодный из сравниваемых тарифов.
А семьи в доме, которые используют газ не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, и потребляют три тысячи кубометров в год, заплатят от 62 до 94 тысяч крон. Таким образом, выбирая поставщика, можно ежегодно экономить десятки тысяч.
Килограмм пеллет менее чем за восемь крон
Еще дешевле, чем отопление электричеством или газом, обходятся древесные пеллеты, а еще дешевле — дрова или уголь.
По данным Кластера, цены на чешские пеллеты останутся на уровне семи-восьми крон за килограмм. В январе прошлого года пеллеты стоили в два раза дороже. Они будут дешеветь до весны, когда они неизменно становятся самыми дешевыми, поскольку отопительный сезон заканчивается.
Рекомендуется покупать в апреле или мае, когда они обычно на пятую часть дешевле, чем осенью.
Однако цены до вторжения России в Украину, когда пеллеты стоили около шести крон за килограмм, вряд ли вернутся из-за инфляции и повышения НДС. С этого года налог на древесину и древесное топливо вырос с 15 до 21%.
Основное различие между дровяным и пеллетным котлом заключается в сложности эксплуатации. Пеллетные котлы не требуют трудозатрат, небольшие прессованные ролики подаются в котел автоматически. Котел сам включается, сам обеспечивает себя питанием и сам очищается.
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