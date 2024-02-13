Цены на топливо в Чехии продолжают расти

Цена на дизельное топливо выросла на 61 геллер за литр, и теперь водители платят в среднем 37,78 кроны за литр. Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен.

Самый дешевый бензин в регионе Усти-над-Лабем — там литр стоит в среднем 37,07 кроны. Дизельное топливо дешевле всего в Карловарском крае, где литр продается в среднем за 37,22 кроны.

С другой стороны, самое дорогое топливо предлагают АЗС в Праге, где литр бензина стоит в среднем 38,97 кроны, а дизельное топливо — 39,02 кроны за литр. Самое дешевое топливо в мегаполисе продается в Праге 9 — бензин за 38,22 кроны и дизельное топливо за 38,35 кроны. Самое дорогое топливо — в Праге 7, где бензин стоит в среднем 39,77 кроны, а дизельное топливо 39,80 кроны.

Цены на топливо в Чехии растут с середины января, когда стоимость бензина и дизельного топлива составляла около 36 крон.