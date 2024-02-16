Подержанный автомобиль в Чехии стоит в среднем уже более 200 тысяч крон

В прошлом году автомобили уже дорожали, но этим дело не ограничилось. Средняя цена предлагаемых автомобилей в настоящее время на 210 000 крон выше, чем в прошлом году. В то же время пробег предлагаемых автомобилей увеличился со 155 до 157 тысяч.

Это следует из анализа холдинга Aures, владеющего сетью автосалонов AAA Auto и магазинами Mototechna.

По мнению компании, это долгосрочная тенденция. В 2022 году количество предлагаемых подержанных автомобилей было примерно таким же, но стоили они на 21 000 крон меньше и имели меньший километраж. А три года назад средняя цена была на 60 тысяч крон ниже. Таким образом, цена на автомобили, предлагаемые в объявлениях, неуклонно росла на протяжении последних трех лет.

«Такое положение дел объясняется как долгосрочной нехваткой новых автомобилей на рынке, который относительно медленно возвращается к допотопным временам и последующему кризису, так и более высоким спросом на подержанные автомобили», — отмечает Любош Ворлик, исполнительный директор Aures Holdings в Чехии и Словакии.

Самыми популярными автомобилями являются автомобили Škoda

Как и в случае с новыми автомобилями, Škoda Auto лидирует среди подержанных автомобилей, за ней следуют Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes, Audi, Peugeot и Renault. У подержанных Audi самый большой пробег, а у Hyundai — самый маленький. Они также являются самыми молодыми в предложении с медианным возрастом семь лет, в то время как Renault — самые старые в первой десятке с медианным возрастом 12,4 года.

Растет предложение чисто электрических и гибридных автомобилей. По сравнению с прошлым годом оно выросло на пятую часть для электромобилей и более чем на две пятых для гибридов. Если подержанные электромобили в этом году стоят в среднем 790 000 крон и подешевели за год на 157 000 крон, то для гибридов наблюдается обратная тенденция: цена выросла на 20 000 крон до 690 000 крон.

«Снижение цен в основном связано с удешевлением новых автомобилей Tesla, что отразилось и на ценах подержанных машин. В январе прошлого года медианная цена самой продаваемой Tesla Model 3 составляла 1,15 миллиона крон, а в этом году — 790 000 крон. Это на 360 000 крон меньше, или на 31%», — говорит Ворлик.

Новая Tesla 3 сейчас продается за 1 053 900 крон, а Model Y — за 1 044 900 крон, что почти на полмиллиона крон дешевле, чем в январе прошлого года.

Автомобили чешского происхождения стоят дороже

По данным компании Cebia, которая занимается проверкой истории подержанных автомобилей, цена на подержанные автомобили из Германии выросла на 12,4% по сравнению с прошлым годом, с 263 000 до 296 000 крон. Их средний возраст в прошлом году составил 10,7 года, в то время как средний возраст подержанных автомобилей чешского производства — восемь лет. Если говорить о сопоставимых автомобилях, то чешские стоят дороже немецких.

«Автомобили чешского происхождения имеют более высокую стоимость на рынке, чем автомобили, импортированные из-за рубежа, в том числе из Германии. Тем не менее высокий интерес чешских покупателей приводит к росту цен на немецкие подержанные автомобили, несмотря на их возраст», — говорит директор Cebio Мартин Пайер.

По его словам, цены на автомобили, импортируемые из Германии, искусственно завышаются за счет более высокого уровня мошенничества, например скручивания тахометра, и особенно сокрытия аварий и повреждений. «В автомобилях чешского производства мошенничество встречается чуть реже», — сказал Пайер.