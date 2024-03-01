Чешские банки советуют клиентам не снимать деньги в банкоматах Euronet

Novinky.cz пишет, что, когда клиенты пытаются снять деньги или просто посмотреть баланс своего счета, банкоматы Euronet берут с них деньги за информацию о балансе. Репортер Янек Рубеш указал на это в своем видео из серии Kluci z Prahy на YouTube. После того как человек вводит PIN-код в банкомате Euronet, ему предлагается два варианта. Первый называется «Наличные и баланс», а второй — «Другое». Если он нажмет на первый вариант, банкомат снимет деньги с его счета в виде комиссии.



«Мы ввели эту функцию во многих странах, полагая, что так мы повысим удобство для клиентов, которые будут знать баланс своего счета при снятии денег. Euronet ничего не берет за эту услугу. Комиссии всегда взимаются банком клиента, и в большинстве стран банки не взимают никаких комиссий за эту услугу», — сказал Козак.



«Мы советуем клиентам не пользоваться сетью банкоматов Euronet для проведения операций», — сказал Михал Теубнер, пресс-секретарь Komerční banka. Запрос баланса бесплатен для клиентов KB в общей сети банкоматов, то есть в банкоматах Komerční banka, Air Bank, Moneta Money Bank и UniCredit Bank, напомнил он.



Оператор банкомата должен убедиться, что экраны прозрачно и правдиво информируют клиента о предлагаемых услугах и что эти услуги действительно предоставляются, сказала Михаэла Прухова, пресс-секретарь ČSOB. «Мы считаем подход Euronet грубой ошибкой», — добавила она. По ее словам, если такая ситуация уже возникла, клиенту следует обратиться к эмитенту своей карты с жалобой.



Česká spořitelna считает, что метод общения с клиентами в банкоматах Euronet вводит в заблуждение, и начинает переговоры о том, как исправить ситуацию. «Euronet взимает плату за отображение баланса счета клиента непосредственно в тот момент, когда клиент делает этот запрос. Однако, к сожалению, он не предоставляет информацию, был ли в итоге показан баланс», — сказал пресс-секретарь банка Лукаш Кропик. По его словам, клиенты, с которых была снята комиссия за отображение баланса в банкоматах Euronet, но отображения не произошло, могут обратиться с жалобой в Česká spořitelna в цифровом банке George.



Air Bank предлагает своим клиентам бесплатную услугу отображения баланса как в собственных банкоматах, так и в банкоматах других банков. «Если клиент с нашей платежной картой снимает деньги в банкоматах Euronet и выбирает услугу "отображение баланса", мы не берем с него плату за отображение баланса согласно нашему прейскуранту. Хотя мы и оператор банкомата несем расходы за эту услугу, мы не перекладываем их на наших клиентов», — сказала Яна Покорна, пресс-секретарь банка.



Чешский национальный банк не контролирует работу так называемых независимых банкоматов, то есть деятельность Euronet. «Однако, если в ближайшее время не удастся исправить ситуацию, ЧНБ готов урегулировать вопрос со всеми заинтересованными сторонами, то есть с Euronet, банками и карточными схемами в рамках Ассоциации банковских карт», — заявила ЧТК пресс-секретарь центрального банка Штепанка Филипова.