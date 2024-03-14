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Куда жители Чехии вкладывают деньги

Анастасия Князева
17 марта 2024
16:30
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Объем активов, которыми владеют чехи в паевых инвестиционных фондах, вырос на 187,1 млрд крон, до 938,6 млрд крон в 2023 году. На пресс-конференции во вторник представители Ассоциации рынка капитала (AKAT) сообщили, что стоимость активов в фондах за год выросла на 44 млрд крон до 751,5 млрд крон.
«Это был самый успешный год в истории», — сказала Яна Бродани, исполнительный директор ассоциации. За последние 10 лет активы фондов коллективного инвестирования выросли более чем в три раза, достигнув в 2012 году 307 миллиардов чешских крон, добавил председатель AKAT Мартин Ржезач. Он напомнил, что в конце сентября прошлого года у чехов имелось 5,44 триллиона крон в банках, 589,8 миллиарда крон в пенсионном страховании, 311,5 миллиарда крон в строительных фондах и 90 миллиардов крон в системе страхования жизни.

«Инвестиции в фонды выросли благодаря как росту рынка, так и притоку новых инвестиций», — сказал Яромир Сладковский, заместитель председателя ассоциации. Согласно усредненному показателю, в прошлом году фонды облигаций заработали 8%, смешанные фонды — 11%, фонды акций — 17%, структурированные фонды — 9%, фонды коммерческой недвижимости — 4%, а денежные фонды — 6%.

Ржезач ожидает, что в этом году доходность фондов денежного рынка будет постепенно снижаться в результате смягчения кредитно-денежной политики. Для фондов облигаций он видит несколько меньший потенциал доходности, но «очень интересную» реальную доходность. Фонды акций выиграют от смягчения денежно-кредитной политики и снижения инфляции, но политический риск, связанный с военными конфликтами и выборами, играет против них, добавил он.

На конец 2023 года больше всего денег было в фондах облигаций — 350,8 миллиарда. За ними следуют смешанные фонды с 264,2 миллиарда крон, фонды акций с 216,2 миллиарда крон и фонды недвижимости с 68 миллиарда крон.

Наибольший прирост активов в прошлом году зафиксирован в фондах облигаций — 116,1 миллиарда крон. Далее следуют фонды акций с приростом в 29,7 миллиарда крон, смешанные фонды с приростом в 20,3 миллиарда крон и фонды недвижимости денежного рынка, которые увеличились на 14,6 миллиарда. Активы фондов недвижимости увеличились на 5,8 миллиарда крон, а структурных фондов — на полмиллиарда.

Из общего объема активов 88% принадлежало физическим лицам и 12% — юридическим. Стоимость активов иностранных фондов увеличилась на 35 миллиардов крон, или почти на 14%. Стоимость активов местных фондов увеличилась на 31% и достигла 153 миллиардов крон.

Пятью крупнейшими посредниками местных и иностранных фондов коллективных инвестиций в Чешской Республике на конец сентября были Česká spořitelna с 247,3 миллиарда крон, ČSOB — 229,7 миллиарда крон, Komerční banka — 119 миллиарда крон, Conseq Investment Management — 86,5 миллиарда крон и Amundi — 49,7 миллиарда.
Чехия инвестиции деньги

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