Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Переплату по коммунальным платежам можно перевести на свой счет

Анастасия Князева
2 апреля 2024
18:00
307
Переплата за электричество или газ после годового перерасчета может составлять несколько тысяч крон. И только от клиента зависит, как с ней поступить. Крупные поставщики сообщают, что люди могут сами выбрать, вернут ли им деньги на счет или включат их в следующий платеж, что уменьшит счет. Однако даже если выбран второй вариант, с поставщиками можно договориться, к примеру, если деньги неожиданно потребуются.
«Мы возвращаем переплату клиентам в той форме, которую они выбирают, то есть путем перечисления на их счет или банковским переводом. Мы переносим небольшие переплаты в размере до 200 крон на следующий расчетный период. Если клиент просит, чтобы переплата была отправлена ему, мы, конечно, отправим», — сказал представитель компании innogy Мартин Чалупский.

В компании ČEZ клиент в момент подписания договора выбирает, хочет ли он распределить переплату на авансы за следующий период или перечислять ее на свой счет. «Если клиент передумает, мы, разумеется, дадим ему возможность изменить эту опцию», — говорит пресс-секретарь Алиса Горакова. Клиент может сделать это самостоятельно в приложении MŮJ ČEZ или в центрах обслуживания клиентов и колл-центрах.

В случае возникновения проблем закладывайте средства в авансы
Если поставщик удерживает переплату, ее можно зачесть в счет авансов. «В первую очередь потребитель всегда должен направить поставщику письменное требование погасить переплату. Если ответа не последует, долг может быть постепенно вычтен из авансовых платежей на основании акта взаимозачислений, либо долг может быть взыскан в судебном порядке», — говорит Маркета Земанова, член Совета Управления по регулированию энергетики.

Однако в случае проведения зачислений потребитель должен сообщить поставщику, что он не будет полностью оплачивать аванс, потому что вычитает свое требование вернуть из аванса переплату.

Если поставщик не отвечает, Петр Шмельхаус из организации потребителей dTest рекомендует найти другого поставщика и расторгнуть договор. «Каждый поставщик обязан вернуть переплату при расторжении договора», — сказал он.
коммунальные услуги Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
2 АПРЕЛЯ 2024
125
ПОЛИТИКА
БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. РФ УДЕРЖИВАЕТ ПОД СТРАЖЕЙ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКУЮ ЖУРНАЛИСТКУ ИЗ ЧЕХИИ
Сегодня российский суд вновь продлил срок содержания под стражей российско-американской журналистки Алсу Курмашевой, которая работает на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, — до задержания она...
15:00
2 АПРЕЛЯ 2024
384
ОБЩЕСТВО
ПЕНСИОНЕР «В НУЖДЕ» ТРЕБОВАЛ У БЮРО ТРУДА 140 000 НА ТЕХНИКУ И ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
Местный пенсионер-инвалид пришел в Пардубицкий центр занятости с очень четким требованием. Он потребовал оказать ему чрезвычайную срочную материальную помощь в размере 140 000 крон, чтобы он мог...
12:00
2 АПРЕЛЯ 2024
451
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ НЕ ГОТОВА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВЫСШЕЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
11:15
2 АПРЕЛЯ 2024
7882
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ВЫ ЗАПЛАТИТЕ ЗА МЕДПОМОЩЬ В ПУТЕШЕСТВИИ БЕЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ. ОБЗОР ПО СТРАНАМ
Хотя экономическое положение некоторых жителей Чехии не столь радужно, от отпуска они отказываться не собираются — многие планируют отправиться за границу. Чехи, а также иностранцы с ПМЖ и...
10:30
2 АПРЕЛЯ 2024
321
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР НА МОРАВЕ ЛОМАЛ ДЕРЕВЬЯ И ОПРОКИНУЛ ПАРУСНУЮ ЛОДКУ В СОКОЛОВСКОМ РАЙОНЕ
В понедельник, 1 апреля, пожарные в Злинском крае приняли участие в более чем 40 спасательных операциях, связанных с погодными условиями. Сильный ветер ломал и выкорчевывал деревья в лесах и...
09:30
2 АПРЕЛЯ 2024
583
ОБЩЕСТВО
СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В АВАРИЯХ ЗА ПАСХАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ — БОЛЬШЕ ВСЕГО С 2016 ГОДА
В эти пасхальные выходные на дорогах погибло больше всего людей с 2016 года, согласно предварительной статистике полиции. В предыдущие годы число жертв в авариях на праздник Пасхи колебалось от...
16:30
1 АПРЕЛЯ 2024
872
ОБЩЕСТВО
ДОВЕРИЕ К ВОЕННЫМ В ЧЕХИИ УПАЛО, ДОСТИГНУВ МИНИМУМА С 2008 ГОДА
Доверие к армии среди населения Чехии снижается уже четвертый год подряд. Сейчас армии доверяют 62%, что является самым низким показателем с 2008 года. Молодые люди в возрасте до 29 лет доверяют...
15:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1482
ОБЩЕСТВО
ЦЫПЛЯТА ДАЖЕ НЕ МОГУТ ВСТАТЬ. ЗАЩИТНИКИ ЖИВОТНЫХ ОБВИНИЛИ ALBERT В ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ
Защитники животных критикуют компанию Albert за то, что она вводит покупателей в заблуждение в рекламе курицы и придерживается двойных стандартов в требованиях к ее выращиванию. То, что принято в...
12:30
1 АПРЕЛЯ 2024
2239
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ ТРЮК. ОНИ КРАДУТ ДЕНЬГИ КЛИЕНТА ИЗ БАНКОМАТА И БЕЗ КАРТЫ
Криминалисты в Праге обнаружили новый способ, с помощью которого мошенники могут снимать чужие деньги в банкомате, не имея при себе платежной карты. Они используют беспроводную технологию NFC и...
11:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1065
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЮ В ЧЕХИИ УДАЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ, НО СФЕРА УСЛУГ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ
Несмотря на то, что инфляцию в Чехии удалось сдержать, цены на услуги все еще растут более чем на 5% в годовом исчислении. По мнению аналитиков, операторы не успевают учитывать возросшие расходы на...
18:00
31 МАРТА 2024
2278
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА РАСКРЫЛА ПРОРОССИЙСКУЮ СЕТЬ ВЛИЯНИЯ В ПРАГЕ
Спецслужба СБУ Украины помогла чешской контрразведке раскрыть пророссийскую сеть влияния в Праге, нацеленную на депутатов Европарламента, сообщает Укринформ. Пророссийская сеть платила политикам за...
12:00
31 МАРТА 2024
3502
ОБЩЕСТВО
ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ШИНЫ. СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
С начала и примерно до середины апреля шиномонтажные мастерские ожидают большого наплыва водителей. Чтобы не ждать, стоит записаться на смену летних шин уже сейчас. Цены в основном не меняются,...
10:30
31 МАРТА 2024
1239
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА ПЕСКА ИЗ САХАРЫ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЧЕХИИ ВОЗНИКЛА СМОГОВАЯ СИТУАЦИЯ
Метеорологи объявили смоговую ситуацию в Моравско-Силезском крае, на юге Чехии, в Брно и на Высочине. Причиной ухудшения качества воздуха стала песчаная пыль из Сахары, которая висит над регионами...
09:30
31 МАРТА 2024
2329
ПОЛИТИКА
БОЛГАРИЯ И РУМЫНИЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ШЕНГЕНУ
Болгария и Румыния официально присоединились к Шенгенской зоне в воскресенье, 31 марта, после 13 лет ожидания. Контроль на внутренних воздушных и морских границах с другими странами Шенгенской зоны...
16:00
30 МАРТА 2024
752
ОБЩЕСТВО
СРЕДНИЙ ПРОСРОЧЕННЫЙ ДОЛГ СЕМЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ СОСТАВЛЯЛ 37 100 ЧЕШСКИХ КРОН
Средняя просроченная задолженность чешских домохозяйств в прошлом году снизилась на 2 100 крон, до 37 100 крон, но все еще значительно превышает средний уровень по сравнению с 2018-2021 годами. Как...