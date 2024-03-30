Переплату по коммунальным платежам можно перевести на свой счет

«Мы возвращаем переплату клиентам в той форме, которую они выбирают, то есть путем перечисления на их счет или банковским переводом. Мы переносим небольшие переплаты в размере до 200 крон на следующий расчетный период. Если клиент просит, чтобы переплата была отправлена ему, мы, конечно, отправим», — сказал представитель компании innogy Мартин Чалупский.



В компании ČEZ клиент в момент подписания договора выбирает, хочет ли он распределить переплату на авансы за следующий период или перечислять ее на свой счет. «Если клиент передумает, мы, разумеется, дадим ему возможность изменить эту опцию», — говорит пресс-секретарь Алиса Горакова. Клиент может сделать это самостоятельно в приложении MŮJ ČEZ или в центрах обслуживания клиентов и колл-центрах.



В случае возникновения проблем закладывайте средства в авансы

Если поставщик удерживает переплату, ее можно зачесть в счет авансов. «В первую очередь потребитель всегда должен направить поставщику письменное требование погасить переплату. Если ответа не последует, долг может быть постепенно вычтен из авансовых платежей на основании акта взаимозачислений, либо долг может быть взыскан в судебном порядке», — говорит Маркета Земанова, член Совета Управления по регулированию энергетики.



Однако в случае проведения зачислений потребитель должен сообщить поставщику, что он не будет полностью оплачивать аванс, потому что вычитает свое требование вернуть из аванса переплату.



Если поставщик не отвечает, Петр Шмельхаус из организации потребителей dTest рекомендует найти другого поставщика и расторгнуть договор. «Каждый поставщик обязан вернуть переплату при расторжении договора», — сказал он.