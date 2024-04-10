Долговая яма: чего ожидать при взыскании долга в Чехии

Самые распространенные методы принудительного взыскания — арест денег на счете или вычеты из зарплаты. Продажа имущества — последнее средство.



Кредитор должен направить должнику досудебное уведомление. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за семь дней до начала судебного разбирательства.



Если он этого не сделает, то может лишиться права на возмещение своих расходов. Но это выгодно и должнику, поскольку, если он выплатит долг, это обойдется ему дешевле, чем обращение взыскания на имущество.



Само исполнительное производство возбуждается по заявлению кредитора к выбранному им судебному приставу. Судебный пристав поручает судебному приставу-исполнителю ведение исполнительного производства.



После получения поручения исполнительное агентство немедленно начинает расследование с целью выявления активов должника, таких как счета или доходы, которые затем незамедлительно арестовывает с помощью исполнительных листов. Вместе с ними он направляет должнику уведомление о необходимости исполнить принудительное обязательство.



Таким образом, блокировка активов происходит до того, как сам должник узнает об исполнении.



Как остановить исполнительное производство

По данным Člověk v tísni, хотя обжалование исполнительного производства не допускается, иногда его можно полностью или частично прекратить. Однако лучше всего, чтобы ситуацию оценил специалист, и действовать нужно незамедлительно. Причинами для прекращения исполнения могут быть отсутствие у должника имущества, срок давности, недействительное арбитражное решение или невозможность использования предметов, исключенных из исполнения.



После вручения уведомления о добровольном исполнении у должника есть последняя возможность оплатить исполнение с уменьшением расходов судебного пристава, избежав тем самым дальнейшего увеличения суммы.



Если он полностью оплачивает его в течение 30 дней, то взыскивается только половина расходов. Если у должника нет средств, чтобы оплатить весь долг сразу, он может подать заявление о предоставлении плана платежей. Но он не может рассчитывать на то, что судебный пристав всегда пойдет навстречу.



Деньги супруга или супруги также могут быть арестованы

Если долг, издержки и пени по умолчанию не выплачены, судебный пристав начинает процесс исполнения. В основном у него есть три варианта. Он может арестовать деньги на счетах должника, назначить вычеты из зарплаты или продать имущество.



По закону первым делом деньги списываются со счета должника. Если там недостаточно средств, судебный пристав может затронуть деньги на счетах супругов, но только в ограниченном объеме.



Далее на очереди — вычеты из заработной платы. Однако здесь судебный пристав должен сохранить сумму, не подлежащую взысканию.



«Счет партнера, если речь не идет о супруге, не должен блокироваться судебным приставом. Более того, он даже не должен иметь доступа к номеру счета третьего лица», — комментирует Эрик Смола, судебный пристав из Страконице.



«Если это произошло, на первом этапе я бы рекомендовал обратиться к судебному приставу в неформальной обстановке с просьбой. Если это не сработает, должник может подать ходатайство о частичном приостановлении взыскания по затронутому счету, или владелец счета может подать иск об исключении», — пояснил он.



Прогресс мобильного взыскания

По данным Člověk v tísni, во время мобильного взыскания заемщик имеет право потребовать у судебного пристава-исполнителя значок, исполнительный лист, снимать ход взыскания, при этом устройство не может быть изъято, а также вызывать свидетелей или полицию.



Если судебный пристав не обнаружил у должника более ценного движимого имущества, он не вправе производить опись имущества, налагать арест, изымать или реализовывать имущество, если должник является пенсионером с пенсией ниже минимального размера оплаты труда, пенсионером-инвалидом 2-й или 3-й степени либо долг возник до достижения 18 лет.



Изъятие и реализация движимого имущества также могут быть предотвращены путем так называемого добровольного погашения долга сверх установленных законом отчислений.



Если средств со счетов должника и его супруги недостаточно для погашения долга, может быть инициировано мобильное исполнение, то есть арест и последующая реализация движимого имущества, например автомобиля, компьютера, ноутбука, телевизора, игровой приставки и т. д.



Однако одежда и обувь, обычная домашняя утварь, такая как кровати, столы, стулья, холодильник, стиральная машина, кухня, одеяла, не могут быть арестованы, если их стоимость явно не превышает стоимость обычной домашней утвари.



Судебный пристав не может изъять собаку

Нельзя арестовать детские книги, игрушки, обручальные кольца, документы личного характера, носители информации с фотографиями, медицинские препараты или деньги в размере до двукратной величины прожиточного минимума.



Также судебный пристав не может забрать собаку, кошку, попугая или другое домашнее животное.



Пристав не может изъять вещи, принадлежащие, например, хозяину квартиры или возможному соседу по многоквартирному дому, что сегодня распространено, например, среди студентов.



«Право собственности может быть доказано, например, договором, счетом-фактурой, постановлением о наследовании или другими способами, разрешенными Гражданским процессуальным кодексом. Например, с помощью свидетеля или фотографии», — говорит Смола, добавляя, что освобождение от взыскания может быть оформлено в виде ходатайства об исключении вещи из описи.



«Продажа дома во многих случаях маловероятна, например, в случае неоплаченного взноса за телефон или другую услугу мобильной связи, потому что владелец обязательно выплатит сумму долга, прежде чем судебный пристав приступит к продаже», — говорит Дэвид Шмейкал из Консультационной службы по финансовым проблемам.



«В таком случае необходимо ответить на звонок судебного пристава и при необходимости предложить план погашения задолженности. Судебный исполнитель может приступить к продаже только в том случае, если основная сумма долга (основная сумма долга без штрафов — прим. ред.) превышает 100 000 крон», — добавил Шмейкал.