От долгов избавит статус неплатежеспособности. Как в Чехии подать заявление?

При неплатежеспособности у должника должна остаться сумма, не подлежащая взысканию. Для физического лица, не имеющего алиментных обязательств, это 12 705 чешских крон.



Смягчение долгов или неплатежеспособность работают по принципу частичного списания долгов. Таким образом, должник должен погасить не все, а только часть из них. «Только так он может прекратить взыскания и окончательно разобраться с долгами», — сказал адвокат Михал Жижлавский, который также выступает в качестве управляющего по делам о банкротстве.



Однако у заявления о смягчении долгового бремени есть свои правила, и не каждый должник может его подать. Должник должен иметь задолженность как минимум перед двумя кредиторами, просрочить выплаты не менее чем на 30 дней и не выполнять обязательства. Кроме того, эти обязательства должны превышать стоимость его активов.



«Условием освобождения от долгов является погашение не менее 2 178 крон в месяц или 3 267 крон в случае совместных долгов супругов», — говорится в сообщении организации Člověk v tísni на сайте Jakprezitdluhy.cz. По данным организации, если долги или взыскания касаются обоих супругов, то целесообразно использовать совместное погашение супружеских долгов. В противном случае есть риск, что взыскания на одного из них будут продолжаться.



Ходатайство должно включать список кредиторов

Решение о несостоятельности принимает суд по делам о банкротстве, в который подается ходатайство. Самостоятельно составить ходатайство о несостоятельности могут только должники с юридическим или экономическим образованием. Остальные должны прибегнуть к услугам адвоката, нотариуса, администратора, судебного пристава или аккредитованной некоммерческой организации. Список таких некоммерческих организаций можно найти на сайте Министерства юстиции. Список адвокатов или специалистов по банкротству можно найти здесь.



Для адвокатов, нотариусов, исполнителей или управляющих неплатежеспособностью стоимость составления и подачи ходатайства, включая устранение недостатков, составляет 4 840 крон для физического лица и 7 260 крон для супруга (супруги), включая налог на добавленную стоимость. У некоммерческих организаций эта услуга является бесплатной.



Прошение должно содержать, в частности, список кредиторов и долгов и описание развития долговой ситуации, перечень имущества, подтверждение доходов за последний год, ожидаемые доходы в следующем году, предложение о способе облегчения долгового бремени, а также соглашение о каких-либо пожертвованиях или взносах в счет погашения долга. Также следует указать количество иждивенцев.



«Однако должник должен быть обязан честно действовать с момента заключения соглашения о списании долга, прилагать усилия и работать в течение всего срока списания долга. В противном случае он не добьется облегчения оставшейся части своих долгов», — сказал Жижлавский.



Все активы будут проверены

После того как суд получит предложение должника о банкротстве, он откроет производство по делу о банкротстве в публичном электронном реестре банкротств. Однако это не означает, что процедура урегулирования несостоятельности будет утверждена. Суд только начинает оценивать, соответствует ли должник юридическим условиям, представил ли он все документы и имеет ли он право на процедуру банкротства.



Должник может повторно подать заявление об освобождении от долгов через пять лет. Любое более раннее заявление будет снова отклонено. Тот же срок действует, даже если суд уже однажды отменил соглашение из-за недобросовестных намерений. Аналогично, если суд освобождал должника от уплаты долгов в течение последних десяти лет, заявление будет отклонено.



Если суд сочтет заявление обоснованным, он объявит должника банкротом, что обычно сочетается с решением о санкционировании облегчения долгового бремени. Одновременно суд приказывает кредиторам предъявить свои требования в рамках процедуры банкротства. На это у кредиторов есть два месяца.



Суд также назначает должнику управляющего для проверки его долгов и активов. Кроме того, по истечении двухмесячного срока он рассмотрит все заявления, поданные кредиторами. На основании этих заявлений и информации, полученной от должника, управляющий в течение 30 дней готовит отчет о несостоятельности, в соответствии с которым утверждается банкротство.



Для пожилых людей процедура банкротства проходит быстрее

В случае положительного решения суда должник начинает погашать свои долги. Согласно действующему законодательству, на погашение долгов отводится пять лет, но есть и исключения: пенсионеры по старости, пенсионеры-инвалиды второй и третьей степени.



В ходе процедуры банкротства ценное имущество, в том числе недвижимость, обычно продается, если должник в нем не проживает и стоимость занимаемой недвижимости не превышает кратного размера части жилищного обеспечения, а из дохода производятся регулярные вычеты. Разумеется, некоторые предметы, такие как мебель, посуда, одежда, игрушки и детские школьные принадлежности, обручальные кольца, собаки, кошки, попугаи, рыбы и аналогичные домашние животные, вещи личного характера и т. п., не могут быть подвергнуты принудительной продаже.



При банкротстве должнику оставляют установленный законом минимум, который обычно ежегодно изменяется, а все остальное отправляют управляющему банкротством. В отношении наемных работников это делает непосредственно работодатель путем вычетов из заработной платы. В случае с пожилыми людьми это делает социальное обеспечение. Однако даже в рамках плана погашения задолженности должнику выплачиваются пособия на содержание или социальные выплаты, которые не подлежат взысканию. Лучше, чтобы они перечислялись на контролируемый счет.



Если должник сам выплачивает алименты, они имеют статус приоритетного требования и направляются доверительным управляющим за счет произведенных удержаний.



Должник должен сообщать практикующему специалисту по делам о несостоятельности о любых дополнительных доходах. К ним относятся подарки и наследство. Затем управляющий продает ценные вещи, а вырученные деньги направляет на погашение долга.



Грядут изменения

Облегчение долгового бремени может закончиться, когда должник погасит 100% своих долгов. Если этого не произошло, все зависит от того, к какой группе людей он относится. Для людей, которые попадают в упомянутые исключения, освобождение от долгов заканчивается через три года. Для остальных оно заканчивается через три года только в том случае, если они вернули не менее 60% своих долгов.



Однако нынешние условия могут вскоре измениться. В настоящее время Палата депутатов обсуждает поправку к Закону о неплатежеспособности. Планируется сократить срок урегулирования задолженности. Он будет сокращен с пяти до трех лет для всех.