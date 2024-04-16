Чехия будет бесплатно предоставлять муниципалитетам землю под строительство. Взамен они должны построить квартиры
19 апреля 2024
12:00
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Государство передаст муниципалитетам 200 земельных участков под строительство. Но они должны взять на себя обязательство построить на них доступное арендное жилье.
Правительство Чехии одобрило новую программу развития, направленную на поддержку строительства доступного арендного жилья в Чехии. Государство собирается передать муниципалитетам 200 земельных участков под строительство квартир, говорится в заявлении Министерства регионального развития, которое готовит программу совместно с Министерством финансов.
По словам министра местного развития Ивана Бартоша, бесплатная передача государственных земель муниципалитетам — важная часть реформы «Жилье для жизни», которая включает в себя, например, готовящийся закон о поддержке жилищного строительства.
«Для некоторых муниципалитетов это значительно облегчит путь к получению доступных арендных квартир для молодежи, медицинских работников, учителей и представителей среднего класса, не владеющих недвижимостью», — сказал министр в интервью SZ Byznys.
Это связано с тем, что муниципалитеты смогут предлагать построенные квартиры только тем жителям, которые соответствуют хотя бы одному из условий получения доступного арендного жилья.
Кто будет иметь право на проживание в доступном арендном жилье по решению муниципалитетов:
- доход домохозяйства не входит в 20% от общего дохода,
- заявитель не имеет права собственности на недвижимость или кооперативный пай,
- заявитель занимается профессиональной деятельностью в области здравоохранения, образования, комплексной системы спасения, общественной безопасности или государственного управления.
По словам Ивана Бартоша, арендаторы этих квартир в долгосрочной перспективе будут платить более низкую плату, чем обычная в данном районе для сопоставимого по качеству жилья. «Она может ежегодно увеличиваться только на уровень инфляции, и даже это будет иметь верхний предел в 4%», — сказал министр регионального развития.
Конкретные участки земли, пригодные для строительства доступного жилья, были определены Министерством финансов в прошлом году на землях, находящихся в государственной собственности.
«Это участки земли, которые государство оценило как избыточные, но в то же время подходящие по размеру и местоположению для строительства доступного жилья», — сказал Ондржей Макура, пресс-секретарь Министерства финансов.
По словам представителя министерства, количество квартир, которые будут построены на примерно 200 участках, будет зависеть от реакции муниципалитетов.
«Мы ожидаем, что это будут более сотни квартир, для которых мы готовим другие инструменты поддержки, особенно финансовые», — сказал Макура.
В случае успешного первого раунда передачи земли в дар государству в обмен на строительство доступного арендного жилья могут быть использованы еще десятки участков.
«Они также пригодны для строительства жилья и потенциально могут быть переданы на тех же условиях», — сказал представитель Министерства финансов SZ Byznys.
По данным министерства, после утверждения программа также должна пройти процедуру уведомления Европейской комиссии. Таким образом, запуск государственной поддержки может состояться в первой половине следующего года.
По словам министра регионального развития Ивана Бартоша (Пиратская партия), одна только земля под строительство не решит напряженную ситуацию с жильем в Чехии.
«Министерство регионального развития также подготовило более 1 миллиарда крон для местных самоуправлений на подготовку проектов, Государственный фонд поддержки инвестиций предлагает им экспертные консультации во всех регионах, и скоро будет запущена программа „Доступное жилье“. В этом году она будет включать в себя более субсидии и льготные кредиты на строительство, реконструкцию и покупку квартир более чем на 2 миллиарда», — сказал министр в интервью SZ.
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