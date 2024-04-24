Поправка к закону о досрочном погашении кредитов. В чем суть?

Что такое досрочное погашение кредита? Досрочное погашение кредита означает, что потребитель возвращает всю или часть суммы долга до наступления срока, оговоренного в кредитном договоре. Причины для этого могут быть самыми разными: от получения более низкой процентной ставки в другом месте, что по сути является рефинансированием, до улучшения финансового положения и возможности погасить кредит, например, продажи недвижимости. Это касается и ипотеки, когда вы можете решить ее продать и, следовательно, сначала погасить кредит. Преимущества досрочного погашения кредита очевидны. Вы экономите на процентах, поскольку платите меньше. Ваша кредитоспособность улучшится, что повысит ваши шансы на получение кредита в будущем, и, наконец, психологическое облегчение и чувство защищенности. Конечно, есть и некоторые недостатки. В некоторых случаях за досрочное погашение придется заплатить определенную комиссию, а если по кредиту предусмотрены какие-либо бонусы, вы можете их лишиться. Важно взвесить все вышеперечисленные факторы и сравнить затраты и выгоды, прежде чем принимать решение о досрочном погашении кредита.



Сколько вы заплатите за досрочное погашение? Кредитор имеет право на возмещение необходимых и объективно оправданных расходов, понесенных в связи с досрочным погашением. Эти расходы не должны превышать: 0,5% от части кредита, погашенной досрочно, если период между досрочным погашением и первоначально согласованным погашением составляет менее 1 года; 1% от части кредита, погашенной досрочно, если период между досрочным погашением и первоначально согласованным погашением составляет более 1 года. В некоторых случаях потребитель не обязан платить комиссию за досрочное погашение, например:



— для ипотеки с фиксированной ставкой — по истечении срока фиксации,

— в течение 3 месяцев после уведомления кредитора об изменении процентной ставки,

— для ипотеки с регулируемой ставкой — в любое время,

— если финансовое положение потребителя тяжелое и делает невозможным погашение кредита.



Следует отметить, что это фактически относится только к комиссиям, но не к сумме самого кредита. Ее всегда нужно оплачивать. Кредитор не должен требовать возмещения обоснованно понесенных расходов, даже если досрочное погашение вызвано смертью, длительной болезнью или инвалидностью потребителя (супруга или партнера). Это касается только тех случаев, когда эти факты приводят к снижению способности выплачивать кредит. Вы можете досрочно погасить кредит как в банке, так и в небанковской компании. Таким образом, вам не стоит беспокоиться о том, что на небанковский кредит эти правила не распространяются. Они также подпадают под действие Закона о потребительском кредите. Вам просто нужно убедиться, что это надежная и проверенная компания. Выбор значительно облегчает Интернет, например, сайты сравнения, такие как Bezvamoney.cz. На них можно сравнить поставщиков кредитов по заданным параметрам. Все наглядно в одном месте, и это вам ничего не стоит.



Как погасить кредит досрочно? Процедура досрочного погашения кредита очень проста. Просто сообщите кредитору о своем намерении. Попросите назвать оставшуюся сумму и, если необходимо, комиссию. Обычно эта сумма также указывается на вашем кредитном счете, но всегда лучше уточнить ее у кредитора. Внесите платеж и дождитесь подтверждения о досрочном погашении.



Разница между досрочным погашением и предоплатой

Все компании, предоставляющие потребительские кредиты, обязаны разрешать своим клиентам досрочно погашать кредит, но никто не оговаривает, как именно это нужно делать.

Поэтому всегда необходимо своевременно информировать о погашении кредита. Некоторые компании требуют сообщать об этом в течение определенного срока, иначе они могут расценить отправленную сумму как просто предоплату по кредиту, из которой будут поэтапно выплачиваться средства. Таким образом, не будет ни досрочного погашения, ни уплаты внеочередного взноса. Вы будете продолжать нести ответственность по процентам и всем другим обязательствам, связанным с кредитом. Эта информация должна быть указана в кредитном договоре.



Какие изменения несет в себе поправка к закону о досрочном погашении кредитов? В законе № 257/2016 Сб. «О потребительском кредите» говорится о досрочном погашении ипотечного кредита и разумных расходах, которые банк может потребовать от клиента. В сентябре 2024 года вступит в силу поправка, которая касается в основном жилищных кредитов. До сих пор потребитель мог досрочно погасить кредит в любое время и совершенно бесплатно по истечении срока фиксации процентной ставки, в случае смерти, длительной болезни, инвалидности и др. В остальных случаях банк мог взыскать только расходы, понесенные им в связи с досрочным погашением, и больше ничего не было определено законом. Это также было причиной частых споров. Вышеупомянутая поправка добавляет в закон еще две возможности досрочного погашения жилищного кредита без комиссии: в случае развода и последующего раздела имущества супругов, а также в случае продажи недвижимости не менее чем через два года после ее приобретения. Важным изменением является определение размера разумных расходов на досрочное погашение. Теперь можно будет взимать административные расходы в размере до 1 000 чешских крон и процентную разницу между договорной процентной ставкой и базовой процентной ставкой. Возмещение этих общих расходов ограничено 0,25% от непогашенной основной суммы долга за каждый год до конца периода фиксации и максимум 1 % от непогашенной основной суммы долга за весь оставшийся период фиксации. Таким образом, поставщики услуг теперь будут получать не только компенсацию расходов, но и упущенной выгоды. Изменения коснутся всех новых договоров, заключенных после 1 сентября 2024 года, или договоров, заключенных после этой даты. Поправка к Закону о потребительском кредите предусматривает надзор со стороны Чешского национального банка. Он обещает новые расчеты общей суммы досрочного погашения. Вы получите мгновенную информацию и будете знать, в каком положении находитесь.



Несколько заключительных советов

Прежде чем подписывать кредитный договор, внимательно прочитайте все условия, в том числе условия досрочного погашения.

Сравните предложения от разных кредиторов. Если вы сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться к кредитору, финансовому консультанту или финансовому арбитру.