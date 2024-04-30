Чешские компании хотят перейти на евро, но правительство тянет время

Согласно опросам, подавляющее большинство чешских компаний приветствовали бы введение евро. Его преимуществами считаются устранение риска изменения обменного курса и снижение транзакционных издержек. По мнению большинства экономистов, преимущества расчетов в евро также преобладают.





«Положительные стороны преобладают. И мы должны были принять евро раньше, потому что наша экономика несколько раз в прошлом соответствовала критериям для перехода на евро, но эта возможность была сознательно упущена. То же самое происходит и сейчас: переход на евро — это лишь вопрос политической воли», — говорит Рихард Хиндлс, бывший ректор Экономического университета в Праге.





«Мы должны перестать маскировать наше политическое нежелание принимать евро экономическими причинами, потому что критерии для принятия евро могут быть выполнены в обозримом будущем. Кроме того, переход на евро в Чехии, несомненно, рано или поздно произойдет, так зачем же продолжать колебаться и искать причины, по которым это невозможно сделать», — добавил он.





Экс-премьер и бывший глава ЧНБ Йиржи Руснок сказал, что у него нет твердого мнения по вопросу о введении евро. «У нас сейчас много других, более важных задач. Поэтому я бы постарался сосредоточить свою энергию на них. Простое принятие другой денежной единицы не сделает нас богаче и счастливее», — сказал он.





Экономист компании Cyrrus Вит Градил предупредил, что помимо жертв собственной монетарной политики, вступление в еврозону несет в себе и другие риски.





«Главный из них — потеря гибкого обменного курса, который служит для автоматического уравновешивания дисбалансов, постоянно возникающих в международной экономической среде. Не говоря уже о передаче полномочий по надзору за функционированием внутреннего финансового рынка Европейскому центральному банку или пресловутой тенденции к увеличению заимствований, которую обычно демонстрируют страны еврозоны», — отметил он.





По мнению Градила, переход на евро приносит и конкретные выгоды — в первую очередь устранение затрат на конвертацию валют и неопределенности обменного курса, но общая сбалансированность этого шага вызывает сомнения. «В конце концов, наверное, не случайно, что у нас нет убедительных доказательств экономической выгоды от членства в еврозоне в таких странах, как наша. В этой ситуации я не считаю ошибкой откладывать введение евро», — говорит аналитик.





Павел Теличка, бывший комиссар ЕС, отметил, что на переговорах по еврозоне решаются не только ее вопросы, но часто там формируются различные коалиции, которые затем переходят на переговоры всего Евросоюза. Что касается автономной монетарной политики, то можно говорить о том, всегда ли она была хороша, дорого ли она обходится. У евро есть не только экономическое, но и политическое измерение, которое заключается в большей интеграции, вовлеченности и влиянии«, — сказал Теличка.





Президент Петр Павел также является сторонником евро и считает, что без его введения невозможно «играть в первой лиге» в Европе. Только те страны, в которых нет евро, недовольны этой валютой, сказал он во вторник.





В апрельском опросе, проведенном для Индекса деловых ожиданий CSOB, треть малых и средних предприятий и предпринимателей заявили, что ожидают введения евро в Чешской Республике к 2030 году. Еще 28% ожидают введения евро не позднее 2035 года. В общей сложности это составляет большинство в 61%.





Правительство отложило решение





Однако большинство чехов не склонны к принятию единой европейской валюты. В ходе январского опроса, проведенного для «Чешского радио», 21% заявил, что лично выиграет от введения евро. Однако 68% респондентов придерживаются противоположного мнения. В частности, о преимуществах евро говорили студенты и предприниматели.





Министерство финансов и ЧНБ ожидают, что в этом году Чехия сможет выполнить четыре из пяти критериев для вступления в еврозону, но уже не сможет выполнить критерий стабильности обменного курса, который требует двухлетнего членства в «зале ожидания евро», механизме обменного курса ERM II.





Однако в феврале этого года правительство приняло решение не устанавливать крайний срок для присоединения к еврозоне или ERM II. Оно поручило правительственному Национальному экономическому совету и Законодательному совету до конца октября оценить экономические и правовые последствия ERM II и введения евро. Кабинет должен вернуться к оценке готовности страны к введению евро в первом квартале следующего года.





Последней на данный момент единую европейскую валюту ввела Хорватия. В прошлом году она стала 20-м членом еврозоны. Болгария, одна из беднейших стран ЕС, уже переходит на евро и надеется, что введение евро поможет ей привлечь больше инвестиций.