Центробанк Чехии снизил базовую процентную ставку до 5,25%

Алеш Михл сегодня представит новый макроэкономический прогноз центрального банка, на который опирались члены правления при принятии решения об установлении ставки.





Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам определяются на основе ставок центрального банка. Повышение процентных ставок приводит к тому, кредиты становятся дороже для предприятий и домохозяйств. В то же время более высокие процентные ставки делают депозиты выгоднее.





В своих последних заявлениях центробанк склонялся к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики, которое, помимо ослабления кроны, обусловлено продолжающимся бурным ростом цен на услуги и повышением процентных ставок за рубежом. В итоге члены совета проголосовали за снижение процентных ставок на полпроцента. Основная ставка, от которой зависят цены на ипотечные кредиты и займы, теперь составляет 5,25%, что является самым низким показателем с апреля 2022 года.





По мнению аналитика Петра Лайсека из брокерской компании Purple Trading, снижение процентной ставки в четверг — позитивная новость, поскольку ипотечные кредиты должны подешеветь. С другой стороны, по его словам, депозитные продукты, такие как сберегательные счета, потеряют свою привлекательность.





«Таким образом, мы можем ожидать, что доходность сберегательных счетов упадет на 0,25-0,5 процентных пункта в начале мая», — сказал Лайсек. «Корпоративные кредиты и ипотека должны подешеветь, но эта тенденция будет более медленной и менее выраженной, чем для сберегательных счетов», — добавил он.