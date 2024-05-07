Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Страны ЕС решили потратить средства от замороженных российских активов на вооружение Украины

Анастасия Князева
9 мая 2024
16:30
351
Представители стран — членов Европейского союза договорились сегодня в Брюсселе использовать доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины и восстановление страны, которая уже более двух лет сопротивляется российской военной агрессии. Об этом объявила председательствующая в ЕС Бельгия.
Предложение использовать 90% полученных доходов для закупки оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира (EPF) было выдвинуто Европейской комиссией (ЕК) в марте. Оставшиеся 10% будут перечислены в бюджет ЕС и использованы для восстановления Украины.

Сегодняшнему соглашению предшествовали долгие дебаты. У некоторых стран были сомнения по поводу использования денег на военные цели. Однако председательствующая в ЕС Бельгия предложила компромиссное предложение, которое удовлетворило даже те страны, которые хотели сохранить нейтралитет, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Словакия и Венгрия также ранее высказывали возражения против отправки военной помощи Украине. Чешская Республика, напротив, поддержала идею использования средств, полученных от замороженных российских активов в Европе, как для восстановления, так и для обороны разрушенной войной страны.

Западные страны заморозили активы российских центральных банков на сумму около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона чешских крон) в ответ на нападение российских войск на Украину более двух лет назад. Большая часть этих активов находится в Европе, в частности в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии. Именно средства, полученные от этих активов, Еврокомиссия хочет предоставить Украине.

Общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов может составить около 4,5 миллиарда евро (более 112 миллиардов чешских крон) в этом году. Первые средства Киев может получить уже в июле. Бурные дискуссии велись и по поводу того, сколько денег Euroclear может оставить себе на расходы. В ходе переговоров эта сумма была снижена с 3% — с чем не согласились страны ЕС — до 0,3%.
финансовая помощь Россия Украина Европа

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
9 МАЯ 2024
148
ОБЩЕСТВО
ЧНБ СНИЖАЕТ СТАВКИ, НО ИПОТЕКА НЕ ДЕШЕВЕЕТ
Несмотря на снижение ставок Чешским национальным банком, значительного удешевления ипотечных кредитов не происходит. Средняя ставка предложения по ипотечному кредиту в начале мая снизилась лишь...
19:30
9 МАЯ 2024
597
ОБЩЕСТВО
НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ KRYSTAL В ПРАГЕ НАЙДЕНА МЕРТВОЙ ЖЕНЩИНА
Женщина была найдена мертвой на крыше ресторана, принадлежащего отелю в районе Прага 6 в среду вечером. Добраться до нее полицейским удалось с помощью пожарной автолестницы.
18:00
9 МАЯ 2024
1243
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩАТЬ ЛИ ПРИГОДНЫХ К СЛУЖБЕ МУЖЧИН ИЗ ЧЕХИИ В УКРАИНУ? ПОЛИТИКИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
TOP 09 хочет поднять тему возвращения боеспособных мужчин в Украину на следующем заседании коалиции.
15:00
9 МАЯ 2024
1013
ОБЩЕСТВО
«ОНИ ПРЕДАЛИ ЧЕШСКИХ ГРАЖДАН», — ОСУДИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО БАБИШ ЗА НОВЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ПАКТ
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает необходимым выйти за рамки миграционного пакта и вообще не поощрять нелегальных мигрантов приезжать в Европу. Об этом говорится в заявлении, предоставленном...
13:00
9 МАЯ 2024
727
ОБЩЕСТВО
ПЕНСИОНЕР В ТОЛСТОВКЕ Z НЕ СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УТВЕРЖДАЕТ ПОЛИЦИЯ
Следователи завершили расследование дела 63-летнего мужчины, который в апреле находился в центре Пардубице в толстовке с буквой Z.
11:30
9 МАЯ 2024
696
ЭКОНОМИКА
ЭКСПЕРТ: ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НУЖНЫ НЕ НОВЫЕ НАЛОГИ, А НОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...
21:00
8 МАЯ 2024
491
ОБЩЕСТВО
НОЧЬЮ В ЧЕШСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ ПОЖАРНЫЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ НА СКАЛЕ
В среду вечером пожарные ликвидировали возгорание на Рудольфовом камне на территории национального парка «Чешская Швейцария». О пожаре сообщила на линию экстренной помощи женщина, которая увидела...
18:00
8 МАЯ 2024
1628
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ОТПРАВИЛ ДЕНЬГИ БОЙЦУ В ДОНЕЦК. ТЕПЕРЬ ОН ЗАПЛАТИТ ВПЯТЕРО БОЛЬШЕ И ПОЛУЧИТ УСЛОВНЫЙ СРОК
О том, что Павел Фатор отправил 50 000 крон на счет снайпера, воюющего в самопровозглашенной Донецкой народной республике в Украине, он сегодня сожалеет. По крайней мере так он заявил во вторник в...
16:30
8 МАЯ 2024
1552
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ: РОССИЯ РАЗВЯЗАЛА ВОЙНУ, КОТОРАЯ ПО СВОЕЙ РАЗРУШИТЕЛЬНОСТИ НЕ СРАВНИТСЯ СО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Президент Петр Павел во время торжественной церемонии на пражском Виткове заявил, что гордится тем, что Чешская Республика не отказалась от помощи Украине, которая подвергается нападению со стороны...
15:00
8 МАЯ 2024
1802
ОБЩЕСТВО
БАНДА МИГРАНТОВ НАВОДИТ СТРАХ НА НЕМЕЦКИЙ ГОРОДОК. ГЛАВАРЮ ВСЕГО 12 ЛЕТ, МЛАДШЕМУ — 9
В идиллическом городке Ахаус в Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, с его средневековыми домиками и улочками вот уже несколько месяцев бесчинствует банда несовершеннолетних. Банда...
14:30
8 МАЯ 2024
1261
ПОЛИТИКА
ФИЦО ОБРУШИЛСЯ С КРИТИКОЙ НА ЕС В РЕЧИ ПО СЛУЧАЮ 79-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) в среду выступил с речью по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны на Славинском мемориале в Братиславе, где похоронены около 7 000 солдат...
14:00
8 МАЯ 2024
780
ПОЛИТИКА
ФИАЛА: ВОЙНА В УКРАИНЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОБЕДОЙ НАД АГРЕССОРОМ
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил в Праге на митинге в память об окончании Второй мировой войны, что война в Украине может закончиться только в случае победы над агрессором — Россией. Чехия,...
10:00
8 МАЯ 2024
1096
ОБЩЕСТВО
ВЕНГРИЯ НЕ ВЫДАСТ НИ ОДНОГО УКРАИНЦА — ДАЖЕ ТЕХ, КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ
Венгрия не будет выдавать беженцев из Украины и выяснять, подлежат ли они призыву в армию. Это заявление было сделано это в ответ на пока неподтвержденную официальную информацию о том, что Киев...
21:00
7 МАЯ 2024
928
ОБЩЕСТВО
В ВАТИКАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЧЕШСКОГО СВЯЩЕННИКА С ПИСТОЛЕТОМ
В выходные полиция задержала в Ватикане священника из Чехии за то, что он пронес в своей сумке пневматический пистолет, два ножа и отвертку. По данным агентства ANSA, священник оправдывался тем,...
19:30
7 МАЯ 2024
1885
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ УЗНАЛИ, ЧТО РОССИЯ ЗАПУСКАЕТ ПРОИЗВОДСТВО РАНЕЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ РАКЕТ
Россия ускоряет разработку и запускает производство ракет средней и малой дальности, ранее запрещенных Договором о РСМД, сообщает Meduza со ссылкой на заявление МИД РФ. Договор о ликвидации ракет...