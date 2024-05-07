Страны ЕС решили потратить средства от замороженных российских активов на вооружение Украины
9 мая 2024
16:30
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Представители стран — членов Европейского союза договорились сегодня в Брюсселе использовать доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины и восстановление страны, которая уже более двух лет сопротивляется российской военной агрессии. Об этом объявила председательствующая в ЕС Бельгия.
Предложение использовать 90% полученных доходов для закупки оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира (EPF) было выдвинуто Европейской комиссией (ЕК) в марте. Оставшиеся 10% будут перечислены в бюджет ЕС и использованы для восстановления Украины.
Сегодняшнему соглашению предшествовали долгие дебаты. У некоторых стран были сомнения по поводу использования денег на военные цели. Однако председательствующая в ЕС Бельгия предложила компромиссное предложение, которое удовлетворило даже те страны, которые хотели сохранить нейтралитет, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Словакия и Венгрия также ранее высказывали возражения против отправки военной помощи Украине. Чешская Республика, напротив, поддержала идею использования средств, полученных от замороженных российских активов в Европе, как для восстановления, так и для обороны разрушенной войной страны.
Западные страны заморозили активы российских центральных банков на сумму около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона чешских крон) в ответ на нападение российских войск на Украину более двух лет назад. Большая часть этих активов находится в Европе, в частности в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии. Именно средства, полученные от этих активов, Еврокомиссия хочет предоставить Украине.
Общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов может составить около 4,5 миллиарда евро (более 112 миллиардов чешских крон) в этом году. Первые средства Киев может получить уже в июле. Бурные дискуссии велись и по поводу того, сколько денег Euroclear может оставить себе на расходы. В ходе переговоров эта сумма была снижена с 3% — с чем не согласились страны ЕС — до 0,3%.
Сегодняшнему соглашению предшествовали долгие дебаты. У некоторых стран были сомнения по поводу использования денег на военные цели. Однако председательствующая в ЕС Бельгия предложила компромиссное предложение, которое удовлетворило даже те страны, которые хотели сохранить нейтралитет, такие как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Словакия и Венгрия также ранее высказывали возражения против отправки военной помощи Украине. Чешская Республика, напротив, поддержала идею использования средств, полученных от замороженных российских активов в Европе, как для восстановления, так и для обороны разрушенной войной страны.
Западные страны заморозили активы российских центральных банков на сумму около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона чешских крон) в ответ на нападение российских войск на Украину более двух лет назад. Большая часть этих активов находится в Европе, в частности в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии. Именно средства, полученные от этих активов, Еврокомиссия хочет предоставить Украине.
Общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов может составить около 4,5 миллиарда евро (более 112 миллиардов чешских крон) в этом году. Первые средства Киев может получить уже в июле. Бурные дискуссии велись и по поводу того, сколько денег Euroclear может оставить себе на расходы. В ходе переговоров эта сумма была снижена с 3% — с чем не согласились страны ЕС — до 0,3%.
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