Чехия соответствует только одному из критериев для введения евро
26 июня 2024
22:00
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Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о конвергенции в 2024 г.
Чехия соответствует критерию конвергенции по долгосрочным процентным ставкам, но не соответствует критериям ценовой стабильности, устойчивости государственных финансов и стабильности обменного курса. Комиссия ожидает, что Чехия начнет соответствовать критерию устойчивости государственных финансов.
Комиссия провела оценку шести стран-членов ЕС, которые пока не расплачиваются евро, но обязались принять эту валюту. Помимо Чехии, это Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Ни одна из этих стран не соответствует всем критериям, а Польша и Венгрия — ни одному из них.
Прежде чем вступить в еврозону, страны-кандидаты должны присоединиться к механизму обменных курсов ERM-2, где в настоящее время в шестерку оцениваемых стран входит только Болгария.
Дания, которая также является членом ЕС, но не платит евро, не была оценена Комиссией. Эта страна договорилась о постоянном исключении из так называемых Маастрихтских критериев, поэтому она может никогда не перейти на евро.
Чехия обязалась ввести единую европейскую валюту, когда в 2004 году вступила в Европейский союз. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включило в свою программу введение евро. Словаки, например, уже пятнадцать лет расплачиваются евро, в то время как в Чехии к введению евро призывают в основном компании.
Сейчас коалиционные партии спорят о том, стоит ли отложить решение о введении евро и оставить его на усмотрение следующего правительства, которое сформируется по итогам парламентских выборов в следующем году. В то время как ODS и TOP 09 отвергают любые планы по введению единой европейской валюты, STAN и Пираты хотели бы выработать хотя бы график подготовки к вступлению в еврозону.
В феврале правительство призвало Национальный экономический совет правительства (NERV) и Законодательный совет правительства до конца октября оценить экономические и юридические последствия присоединения к механизму ERM II, который описывается как комната ожидания для евро, и введения самой единой европейской валюты. К оценке готовности Чехии к введению евро кабинет министров вернется в первом квартале следующего года.
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