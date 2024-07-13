Какая самая большая пенсия в Чехии? В 12 раз выше средней
16 июля 2024
09:00
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Разница между самой высокой и самой низкой пенсией в Чехии достигает сотен тысяч. В то время как первая приближается к четверти миллиона в месяц, вторая исчисляется сотнями крон. Это следует из данных, предоставленных Чешским управлением социального обеспечения (ČSSZ).
«Самая высокая пенсия за декабрь 2023 года составила 247 592 кроны», — сообщили в Чешском управлении социального обеспечения на основании закона о свободном доступе к информации. Однако оно не предоставило подробностей о получателе.
В январе сумма самой большой пенсии в стране выросла до 247 952 крон. Если получатель старше 85 лет, то прибавка составит еще 1 000 чешских крон в месяц. Конечно, при условии, что получатель еще жив.
В настоящее время средняя пенсия в Чехии составляет 20 704 кроны. Самая низкая пенсия, выплаченная в декабре, составила 142 кроны.
«Обратите внимание, что в данном случае речь идет о так называемой частичной пенсии, когда другая ее часть выплачивается из-за границы», — добавили в Управлении. Другими словами, ее получатель, вероятно, всю жизнь проработал за границей, откуда и черпает значительную часть своего регулярного пенсионного дохода.
Управление социального обеспечения отказывается раскрывать подробности о получателе самой большой пенсии, ссылаясь на соображения конфиденциальности.
«Трудно сказать, кто это может быть. Но, скорее всего, это бывший комиссар ЕС, евродепутат, политик с большим стажем на президентском уровне или кто-то из бывших руководителей высшего звена», — говорит Ленка Десатова, председатель Совета пожилых людей.
«Вряд ли это будет бизнесмен, они, как правило, оптимизируют расходы», — добавила она. Это подтверждает пример главы движения ANO и одного из самых богатых людей в Чехии Андрея Бабиша. В позапрошлом году его пенсия составляла около 22 000 крон.
Январское повышение
В следующем году самая высокая выплачиваемая пенсия — если, конечно, ее не продолжат выплачивать или не добавится кто-то с еще более высокой пенсией — может составить 249 216 крон.
По данным Министерства труда и социальных дел, базовая сумма, которая сейчас составляет 4 400 крон, увеличится на 290 крон, а процентная — на 0,4%. Средний размер пенсии достигнет 21 078 крон. То есть, по сравнению с пенсиями, выплачиваемыми Агентством социального обеспечения, пенсии, выплачиваемые министерствами внутренних дел, обороны и юстиции, обычно на несколько тысяч выше.
Для сравнения: в соседней Польше самая высокая пенсия, выплачиваемая в этом году, составляет 43 400 злотых, то есть примерно 258 490 крон, и выплачивается она пенсионеру из города Забже в Силезском воеводстве, который непрерывно работал 62 года.
Самую низкую пенсию там получает пожилая женщина из Легницы в Нижней Силезии, которая работала всего один день в своей жизни. Ее размер составляет 43 гроша, или около 2 крон и 60 геллеров. Однако здесь это невозможно, поскольку для получения пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 35 лет.
По данным инвестиционной платформы Portu, пенсионеры в Норвегии получают самые высокие пенсионные выплаты. В 2022 году они получили более 46 000 крон. За норвежскими пенсионерами следуют швейцарские пенсионеры с пенсией почти 44 000 крон, а за ними — жители США с пенсией более 38 000 крон.
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