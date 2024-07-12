Пособие для беженцев предлагают скорректировать в связи с отменой бесплатного жилья

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на полночь воскресенья в Чехии находилось 362 100 человек с временной защитой. Из них 91 700 были детьми и молодыми людьми до 18 лет и более 14 200 — старше 65 лет. Три пятых из 256 200 человек активного возраста составляли женщины. Согласно справочному материалу, 97 000 человек имеют гуманитарные пособия. Из них 66 000 — это уязвимые люди, то есть дети, студенты, беременные женщины, люди старше 65 лет, инвалиды и те, кто ухаживает за детьми младше шести лет.



«Поскольку с 1 сентября 2024 года иностранцы с временной защитой больше не могут жить в аварийном жилье бесплатно, необходимо скорректировать суммы их учитываемых расходов на жилье через гуманитарное пособие — основную помощь для этой группы — так, чтобы они могли покрыть свои расходы на жилье на рынке жилья», — заявили в Министерстве труда. По его словам, суммы должны быть увеличены как минимум за месяц до окончания срока действия бесплатного жилья.



Для беженцев, которые могут работать, государство сейчас оплачивает проживание в учреждениях максимум на пять месяцев. Дольше оно платит только за уязвимые группы населения. С сентября государство будет предоставлять бесплатное жилье вновь прибывшим только в течение первых трех месяцев.



Гуманитарное пособие могут получать только семьи беженцев с доходом ниже прожиточного минимума и фиксированной стоимостью жилья. Теперь размер этих пособий составляет 6 000 крон в месяц для уязвимого лица в зарегистрированном жилье и 3 000 крон для остальных, а также 4 800 крон для уязвимого лица в другом жилье и 2 400 крон для остальных. В расчет принимается не более пяти человек. К этому добавляется прожиточный минимум. Пособие соответствует разнице между суммированной суммой и доходом.



Согласно первому предложенному варианту, начиная с августа для уязвимых слоев населения в зарегистрированном жилье будет считаться 8 000 крон и 5 000 крон для остальных, а также 6 400 и 4 000 крон для другого жилья. В расчет будет приниматься не более трех человек. Во втором варианте 6 000 крон на уязвимое лицо и 4 000 крон на других лиц будут учитываться в зарегистрированных квартирах и другом жилье. При этом по-прежнему будет учитываться не более пяти человек.



Министерство внутренних дел сэкономит от 140 до 160 млн крон в месяц на бесплатном жилье, в то время как Министерству труда потребуется дополнительно 133 млн крон в месяц на пособия в первом варианте и 116,6 млн крон — во втором. Таким образом, Министерство внутренних дел могло бы сократить свои годовые расходы на 1,68-1,92 млрд крон, а Министерство труда — увеличить их на 1,4-1,6 млрд крон.



Министерство финансов, профсоюзы, консорциум из 17 организаций, работающих с мигрантами, и омбудсмен высказали свои сомнения по поводу этих предложений. Консорциум уже просил правительство разработать план действий в отношении тех, кто не найдет жилье после 1 сентября. Он предупредил о проблеме бездомных среди беженцев. Омбудсмен заявил, что существует риск широкого распространения незаконно трудоустроенных мигрантов, их эксплуатации или принудительного досрочного возвращения в Украину.