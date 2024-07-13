ОБЗОР: Что подорожало с июля в Чехии

Новый платеж за электричество

С июля в счетах потребителей электроэнергии появился новый пункт — Оплата за эксплуатацию несетевой инфраструктуры. Она включает в себя ранее оплачиваемую работу оператора рынка электроэнергии, Управления по регулированию энергетики, а теперь еще и работу Центра данных электроэнергии.



Плата за работу центра, который должен начать работу в августе и обеспечить совместное использование электроэнергии, составляет 5,10 кроны за каждую точку потребления. Это не зависит от того, участвуют люди в совместном использовании или нет.



При использовании одной точки потребления клиент заплатит за электричество на 60 крон больше за год. Если у него, например, есть квартира и коттедж, он заплатит дополнительно 120 крон в год.



Первоначально предполагалось, что плата за деятельность Управления по регулированию энергетики также увеличится с 2,89 до 4,84 кроны в месяц за каждую точку потребления электроэнергии. Плата потребителям газа также должна была вырасти с 1,62 до 2,66 кроны за мегаватт-час потребленного газа.



Для среднего домохозяйства, обогревающегося и готовящего пищу на газе, это означало бы ежегодное увеличение платежей за газ примерно на 30 крон, а за электричество — примерно на 20 крон в год. Однако на этой неделе правительство не одобрило это предложение Министерства промышленности и торговли.



10 000 за колодец

Новый закон о строительстве, который стал полностью применим к владельцам домов в июле, также привел к значительному росту цен. Больше всего заплатят те, кто хочет построить на своем участке колодец. Если в первой половине года им приходилось платить административный сбор в размере 300 крон, то теперь они будут платить 10 000 крон.



Плата увеличилась и для небольших очистных сооружений.



За разрешение на строительство гаража людям приходится платить в пять раз больше, чем раньше, а именно 5 000 крон. А плата за продление срока действия разрешения на строительство выросла с 1 000 до 2 000.



Подорожание было вызвано изменением в системе деления зданий на категории, в результате чего колодцы или гаражи попали в более дорогие категории. Это изменение было проведено предыдущим правительством ANO. Нынешнее правительство не изменило его в рамках поправок к Закону о строительстве.



Однако на прошлой неделе министр регионального развития Иван Бартош назвал увеличение платы недосмотром. «Этот вопрос проходил через Палату депутатов, и, вероятно, в то время никто не обратил на него внимания, потому что оппозиция также голосовала за закон о строительстве», — сказал он.



Бартош хочет снизить плату в конце этого года. Министерство еще не объявило новую сумму. Сейчас оно готовит конкретное предложение по корректировке.



Изменения в пенсионных накоплениях

С января правительственный пакет консолидации ежемесячно вытаскивает из кошельков домохозяйств тысячи крон, в основном за счет изменений в налогах и сборах.



Наемные работники особенно пострадали от нового налога на оплату больничных листов в размере 0,6% от общей суммы дохода, а также от отмены налоговых льгот на оплату школьных занятий. Увеличилась база налогообложения для самозанятых, и у всех них в этом году уже извлекли из карманов несколько лишних тысяч из-за почти двукратного увеличения налога на недвижимость и повышения акцизов.



С июля изменилась и государственная поддержка пенсионных накоплений. Ее максимальная сумма выросла с 230 до 340 крон. Однако для того, чтобы получать хотя бы минимальный государственный взнос в размере 100 крон, теперь необходимо откладывать не менее 500 крон в месяц вместо прежних 300 крон.



Еще более значительное изменение заключается в том, что с июля пенсионеры больше не будут получать государственное пособие. Это затронет до трех четвертей миллиона человек.



Что касается пенсий, то в этом году правительство уже добилось замедления индексации и значительного ухудшения условий для досрочного выхода на пенсию.



Удорожание социальных услуг

С июля было увеличено пособие по уходу за инвалидами, но одновременно с этим подорожали социальные услуги, выросли их максимальные цены.



Клиенты могут заплатить до 165 крон в час за услуги по уходу или помощи, персональную помощь, социальную реабилитацию, сопровождение и помощь с плохим зрением, поддержку при самостоятельном проживании или в приспособленном жилье, в центре дневного обслуживания и в центре дневного ухода. Это происходит в том случае, если услуги используются менее 80 часов в месяц.



Если помощь оказывается более 80 часов в месяц, максимальная сумма возмещения возрастает со 135 до 145 крон, то есть на 7,4%. Вместо прежних 50 крон за доставку еды, 90 крон за стирку и глажку килограмма белья и 160 крон за крупную покупку, теперь нужно заплатить на десять крон больше.