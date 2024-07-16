Продукты питания в Чехии дешевеют быстрее всего в ЕС

«Чехия остается лидером по ценам на продукты питания, которые стали причиной неожиданного снижения базовой инфляции. Как и в предыдущем месяце, внутренние цены на продукты питания в июне падали самыми быстрыми темпами в ЕС», — отметил в своем анализе Доминик Русинко, аналитик компании ČSOB.



«В то же время цены на продукты питания падают только в пяти странах ЕС и в среднем выросли на 1,3% в годовом исчислении», — добавил он.



Но значительное снижение может скоро закончиться, считает он. На это указывают данные о ценах производителей сельскохозяйственной продукции, которые хотя и снизились на 7,5% в годовом исчислении в июне, но выросли на 1,9 % в месячном исчислении. Из них свежие овощи подорожали на 13,3% по сравнению с маем, мясо птицы — на 3,5%, а свиньи — на 0,3%. Цены на яйца, напротив, упали на 4,5%.



По словам Русинко, нельзя полагать, что такая же значительная положительная динамика сохранится и в годовом сравнении. «Во второй половине года дезинфляционный импульс продовольственной инфляции будет постепенно ослабевать в годовом сравнении базовой потребительской инфляции, что является одной из причин, по которой мы прогнозируем небольшой рост инфляции до трех процентов в конце года», — сказал он. В июне месячная инфляция составила 2%.



Другими словами, значительного снижения цен на продукты питания в годовом исчислении больше не должно быть. «Еще есть возможность для удешевления, но уже не такого сильного», — добавил Русинко.



По словам главного экономиста банка Creditas Петра Дуфека, развитие цен на продукты питания будет зависеть от урожая. «Если он будет благоприятным, то опасения по поводу роста цен на продукты питания, скорее всего, окажутся ложными», — сказал он. Однако проблемы могут возникнуть с фруктами, которых в этом году не будет в изобилии из-за погоды.