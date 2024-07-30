Курс чешской кроны упал до самого низкого уровня с начала войны в Украине

К ослаблению курса национальной валюты привело недавнее заявление заместителя главы Национального банка Чехии Яна Фрайта, который в интервью Bloomberg сообщил, что на заседании центрального банка в четверг возможно снижение ставки на полпроцента из-за низкой июньской инфляции. Это оказало давление на крону, так как рынки рассчитывали на более скромное снижение — на четверть процентного пункта.



Признаки постепенного восстановления экономики, развитие текущего счета платежного баланса и ожидаемое смягчение внешней монетарной политики означают, что крона может быть несколько слабее, чем предполагают фундаментальные показатели, считает член правления банка.



«Это еще один аргумент в пользу того, чтобы не бояться снижать ставки, когда мы знаем, что обменный курс может со временем укрепиться», — добавил он.



Не помогло чешской кроне и заявление члена правления банка Томаша Холуба о том, что он считает реальным снижение процентных ставок с нынешних 4,75 до 4% к концу года.



По словам аналитика Яромира Геце из Komerční banka, слабые данные по внутреннему экономическому росту за второй квартал 2024 года, опубликованные во вторник, также способствовали ослаблению кроны.



В итоге Совет банка снизил процентные ставки, как и ожидалось, то есть на 25 базисных пунктов. Чешская валюта отреагировала на это укреплением до 25,35 кроны за евро.